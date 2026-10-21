Последний месяц осени – прекрасное время, чтобы подготовить прическу к зимним холодам и подарить прядям качественный уход после осенних ветров.

Чтобы ножницы мастера доставили не только эстетическое удовольствие, но и хорошее настроение, многие по привычке сверяются с лунными ритмами.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 поможет сориентироваться, какие дни лучше всего подойдут для кардинального изменения имиджа, а когда стоит ограничиться обычным уходом.

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Когда лучше стричь волосы в ноябре 2026 года

Растущая Луна традиционно считается лучшим периодом для тех, кто мечтает быстро отрастить длину и придать шевелюре дополнительный объем и жизненную силу.

Убывающая Луна – прекрасная пора для обладательниц коротких стрижек. Волосы после среза будут медленнее отрастать, что позволит дольше сохранить безупречную геометрию прически. Также этот период благоприятен для борьбы с иссеченными кончиками.

В дни Новолуния внутренние резервы организма снижаются, а локоны становятся хрупкими и чувствительными к любому вмешательству.

В период Полнолуния лучше избегать кардинальных экспериментов с цветом или длиной — вместо этого уделите внимание домашним восстановительным процедурам, маскам и питательным маслам.

Фазы Луны в ноябре 2026 года и их влияние на волосы

Фазы Луны подскажут, как будет вести себя прическа после визита в салон.

Убывающая Луна (1–8 ноября) — оптимальный период, чтобы освежить срез, избавиться от ломких кончиков и укрепить волосяные луковицы.

Новолуние (9 ноября) — самый критический день месяца для посещения парикмахера. Организм находится в состоянии минимальной энергоконцентрации, а пряди после манипуляций могут стать тусклыми и ломкими.

Растущая Луна (10–23 ноября) — идеальное окно для тех, кто мечтает о длинных локонах. Любые уходовые процедуры и стрижка в эти дни ускорят рост волос, придадут ему естественный блеск и густоту.

Полнолуние (24 ноября) — энергетический экстремум месяца. Астрологи советуют перенести кардинальную окраску или изменение формы прически, ведь итоговый результат может разочаровать.

Убывающая Луна (25–30 ноября) — спокойное время для оздоровления шевелюры, нанесения увлажняющих масок, салонного ухода и поддержания аккуратного вида прически.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года

Самыми благоприятными днями для манипуляций с волосами в ноябре 2026 будут 3, 7–8, 12, 14–18, 21, 23, 27–28 ноября. Это идеальное время, чтобы кардинально изменить цвет, сделать новую стрижку или пройти курс интенсивного обновления локонов.

Нейтральными днями этого месяца будут 1-2, 4-6, 13, 19-20, 22, 29-30 ноября. Этот период подходит для планового уравнения кончиков, гигиенического подстригания и повседневного ухода, когда вам не нужны зрелищные изменения.

Самыми неблагоприятными днями в ноябре 2026 года будут 9-11, 24-26 ноября. Это время, когда посещение парикмахера лучше поставить на паузу.

Научных доказательств связи между фазами Луны и скоростью роста или состоянием волос нет, поэтому астрологический календарь служит только интересным справочником.

Планируя визит в салон, в первую очередь учитывайте реальные потребности ваших волос и рекомендации опытного парикмахера.

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