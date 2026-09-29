Первая декада октября 2026 года пройдет под влиянием убывающей Луны. Это хороший период для подведения итогов, завершения рутинных дел и избавления от всего лишнего.

Точкой перезагрузки станет новолуние 10 октября, после чего начнется фаза роста (11–25 октября) — лучшее время для реализации смелых идей, запуска проектов, учебных курсов и важных финансовых соглашений.

Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на октябрь 2026 года, который поможет эффективно распланировать ваше время в гармонии с астрологическими ритмами.

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Фазы Луны в октябре 2026 года

Убывающая Луна: 1–9 октября.

Новолуние: 10 октября.

Растущая Луна: 11–25 октября.

Полнолуние: 26 октября.

Убывающая Луна: 27–31 октября.

Лунный календарь на октябрь 2026 – благоприятные дни

Наиболее благоприятными датами октября будут 1, 2, 4, 7, 8, 20, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 числа.

1, 2 октября – удачный период для подведения промежуточных итогов, закрытия финансовых обязательств, генеральной уборки и избавления от негативных привычек.

4 октября — идеальное время для заботы о здоровье, очищения организма и восстановления внутреннего баланса.

7, 8 октября – дни накануне новолуния. Лучше всего посвятить их финализации рутинных задач, личному пространству и завершению изнурительных отношений.

20 октября – хороший день для бытовых дел, покупки товаров для дома, решения семейных вопросов и укрепления связей с близкими.

23, 24, 25 октября – благоприятное окно для запуска стартапов, подписания контракта или соглашения, проведения переговоров, инвестиций и стартов в обучении.

28, 29, 30 октября – лучшее время для стратегического планирования на будущее, расширения круга общения и закладания основы под новые долгосрочные проекты.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на октябрь 2026 года

Для стартов и проектов: 12–21, а также 24 и 25 октября (лучший период на растущую Луну).

Для финансовых операций, инвестиций и шопинга: 12, 14-19, 27 и 28 октября.

Для карьеры, смены работы и бизнес-решений: 12–19, 24 и 25 октября.

Для романтики, новых знакомств и укрепления отношений: 3-5, 12-16, 19-25, 27, 28, 30 и 31 октября.

Для ухода за собой, бьюти-процедур и обновления образа: 4, 12, 16–19, 27 и 28 октября.

Для поездок, командировок и путешествий: 1, 2, 12, 14-16, 21-25, а также 28-30 октября.

Неблагоприятные дни в октябре 2026 года

Опасными и напряженными датами по лунному календарю в октябре 2026 будут 9, 10, 11 и 26 октября.

В эти дни возможны эмоциональные колебания, упадок энергии, повышенная раздражительность и трудности с концентрацией. Астрологи рекомендуют воздержаться от принятия импульсивных решений, заключения рискованных соглашений, выяснения отношений и запуска новых проектов.

Однако помните, что лунный календарь – это только подсказка. При выполнении каких-либо действий следует доверять прежде всего своему физическому и ментальному состоянию.

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