ВОЗ призывает запретить детские браки из-за высокой смертности беременных девочек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новые рекомендации по предотвращению подростковой беременности — одного из главных факторов смертности среди девушек 15–19 лет в мире.

Документ сосредоточен на системных изменениях в области прав девушек, образования и здравоохранения.

— Подростковая беременность – это не просто медицинский вопрос. Она часто является следствием системного неравенства, которое лишает девушек возможности контролировать собственную жизнь, — подчеркнула директор отдела сексуального и репродуктивного здоровья ВОЗ Паскаль Аллоти.

Факторы и риски

Среди ключевых рекомендаций ВОЗ:

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запрещение детских браков на законодательном уровне (до достижения 18 лет);

доступ к сексуальному и репродуктивному образованию;

защита девушек от насилия, принуждения и дискриминации;

гарантия свободы выбора относительно собственного будущего.

Как отмечают эксперты ВОЗ, ежегодно более 21 млн девушек-подростков в странах с низким и средним доходом становятся беременными. Около половины из них не планировали материнство.

А между тем, подростковая беременность повышает риск инфекционных осложнений, преждевременных родов, обращение к опасным абортам за неимением медицинской помощи.

Альтернатива детским бракам

Альтернативой детским бракам ВОЗ называет образование, трудоустройство и информирование. Также специалисты призывают обеспечить свободный доступ к контрацепции и медицинское обслуживание без дискриминации.

Отмечается, что хотя в целом количество подростковых беременностей в мире снижается (в 2000-х — каждая 15-я девушка, в 2021 году — каждая 25-я), в некоторых регионах ситуация критическая — там ребенка рождает каждая десятая школьница.

Отдельные исследования показали, что подростковая беременность удваивает риск преждевременной смерти до 31 года.

Источник: who.int

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