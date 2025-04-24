Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Киев под комбинированной атакой: 8 погибших, более 70 пострадавших, включая детей
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

ВОЗ призывает запретить детские браки из-за высокой смертности беременных девочек

ВООЗ про заборону дитячих шлюбів
Фото: Pexels

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новые рекомендации по предотвращению подростковой беременности — одного из главных факторов смертности среди девушек 15–19 лет в мире.

Документ сосредоточен на системных изменениях в области прав девушек, образования и здравоохранения.

— Подростковая беременность – это не просто медицинский вопрос. Она часто является следствием системного неравенства, которое лишает девушек возможности контролировать собственную жизнь, — подчеркнула директор отдела сексуального и репродуктивного здоровья ВОЗ Паскаль Аллоти.

Факторы и риски

Среди ключевых рекомендаций ВОЗ:

Сейчас смотрят
  • запрещение детских браков на законодательном уровне (до достижения 18 лет);
  • доступ к сексуальному и репродуктивному образованию;
  • защита девушек от насилия, принуждения и дискриминации;
  • гарантия свободы выбора относительно собственного будущего.

Как отмечают эксперты ВОЗ, ежегодно более 21 млн девушек-подростков в странах с низким и средним доходом становятся беременными. Около половины из них не планировали материнство.

А между тем, подростковая беременность повышает риск инфекционных осложнений, преждевременных родов, обращение к опасным абортам за неимением медицинской помощи.

Альтернатива детским бракам

Альтернативой детским бракам ВОЗ называет образование, трудоустройство и информирование. Также специалисты призывают обеспечить свободный доступ к контрацепции и медицинское обслуживание без дискриминации.

Отмечается, что хотя в целом количество подростковых беременностей в мире снижается (в 2000-х — каждая 15-я девушка, в 2021 году — каждая 25-я), в некоторых регионах ситуация критическая — там ребенка рождает каждая десятая школьница.

Отдельные исследования показали, что подростковая беременность удваивает риск преждевременной смерти до 31 года.

Читайте также
Случаи детского туберкулеза в европейском регионе выросли на 10% — ВОЗ
зростання туберкульозу серед дітей в Європі

Источник: who.int

вагітність, ВООЗ, заборона, подростки, Смерть, статистика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы
Ночная атака на Полтаву: 8 пострадавших, повреждено 128 домов
Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине в 2025 году
чи можна встановлювати випробувальний термін ВПО
В МОН сообщили об уменьшении количества бюджетных мест на аспирантуру в 2025 году
кількість бюджетних місць на аспірантуру,
Из соглашения о минералах с США убрано все, что было вне Конституции — Зеленский
Володимир Зеленський
Как сочетать украшения в украинском стиле с современной одеждой
Прикраси в українському стилі

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь