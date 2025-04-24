ВОЗ призывает запретить детские браки из-за высокой смертности беременных девочек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новые рекомендации по предотвращению подростковой беременности — одного из главных факторов смертности среди девушек 15–19 лет в мире.
Документ сосредоточен на системных изменениях в области прав девушек, образования и здравоохранения.
— Подростковая беременность – это не просто медицинский вопрос. Она часто является следствием системного неравенства, которое лишает девушек возможности контролировать собственную жизнь, — подчеркнула директор отдела сексуального и репродуктивного здоровья ВОЗ Паскаль Аллоти.
Факторы и риски
Среди ключевых рекомендаций ВОЗ:
- запрещение детских браков на законодательном уровне (до достижения 18 лет);
- доступ к сексуальному и репродуктивному образованию;
- защита девушек от насилия, принуждения и дискриминации;
- гарантия свободы выбора относительно собственного будущего.
Как отмечают эксперты ВОЗ, ежегодно более 21 млн девушек-подростков в странах с низким и средним доходом становятся беременными. Около половины из них не планировали материнство.
А между тем, подростковая беременность повышает риск инфекционных осложнений, преждевременных родов, обращение к опасным абортам за неимением медицинской помощи.
Альтернатива детским бракам
Альтернативой детским бракам ВОЗ называет образование, трудоустройство и информирование. Также специалисты призывают обеспечить свободный доступ к контрацепции и медицинское обслуживание без дискриминации.
Отмечается, что хотя в целом количество подростковых беременностей в мире снижается (в 2000-х — каждая 15-я девушка, в 2021 году — каждая 25-я), в некоторых регионах ситуация критическая — там ребенка рождает каждая десятая школьница.
Отдельные исследования показали, что подростковая беременность удваивает риск преждевременной смерти до 31 года.
Источник: who.int