Всеукраинская сеть Повернення: в Днепре открылся новый центр ментального здоровья

Современный и комфортный центр ментального здоровья для военных, ветеранов и членов их семей начал свою работу в Днепре.

Это первое заведение всеукраинской сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчук для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

Для восстановления ментального состояния

Новый центр обустроен на базе одного из ключевых медицинских учреждений Днепра — города, который с первых дней полномасштабного вторжения в Украину стал главным хабом помощи военным и гражданским.

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Во время встречи со специалистами реабилитационного центра Виктор Пинчук вспомнил, как в прошлом году они с женой Еленой посещали бойцов и ветеранов в центрах RECOVERY . И все военные подтвердили потребность в психологической поддержке.

— Мы сделали первый шаг в этом году, я надеюсь, откроем минимум 20 центров ментального здоровья, — рассказал основатель сети.

Все центры создаются благотворителями на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений.

Психологическая поддержка по современным стандартам

Днепровское учреждение будет оказывать психотерапевтическую и психиатрическую помощь в соответствии с современными клиническими протоколами.

— Особое внимание уделяем созданию комфортной атмосферы для полноценного восстановления человека в безопасной, безбарьерной среде, — отметила заведующая днепровским центром Яна Сягайло.

Основатели сети Повернення Виктор и Елена Пинчук убеждены, что качественное ментальное восстановление возможно благодаря комплексному подходу.

Напомним, что цель проекта — развивать отрасль ментального здоровья в Украине.

На сегодня меморандумы о создании центров ментального здоровья уже подписаны с 15 медицинскими учреждениями.

Во второй половине 2025 года новые центры заработают в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Источник и фото: Всеукраинская сеть Повернення

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