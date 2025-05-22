Учені виявили ген, що викликає тривалий Covid-19

Міжнародна команда вчених виявила ген, який на 60% підвищує ризик розвитку тривалого Covid-19 .

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Genetics.

Ген FOXP4 провокує порушення фунцій легень

Науковці з Каролінського інституту у Швеції та Інституту молекулярної медицини Фінляндії проаналізували дані понад 1, 6 млн пацієнтів та виявили ділянки геному, які впливають на ймовірність зараження та тяжкість коронавірусної інфекції.

Зараз дивляться

Вони встановили, що ген FOXP4 збільшує ризик тривалого перебігу Covid-19 приблизно на 60%.

Цей результат був підтверджений у незалежному аналізі, що охопив ще 9 500 випадків.

Крім того, підвищена активність FOXP4 провокує ускладнення функцій легень.

Наприклад, люди з мутаціями FOXP4, переносять коронавірусну інфекцію значно важче, ніж ті, у кого цей ген функціонує менш активно.

Цікаво, що такі мутації частіше зустрічаються серед вихідців зі Східної Азії та латиноамериканців: носії “особливо ковидного” варіанту FOXP4 складають 32% і 20% відповідно.

Натомість серед корінних європейців та їх нащадків цей варіант гена виявлено лише у 2-3% випадків.

— Генетичні дослідження особливо важливі, оскільки розкривають фактори ризику хвороб, природа яких досі лишається маловідомою. Це відкриття дає нам нові напрямки для дослідження причин і потенційного лікування тривалого Covid-19, — зазначила співавторка дослідження Ханна Олліла з Інституту молекулярної медицини Фінляндії.

Джерело : MedicalXpress

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.