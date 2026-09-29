Во время отключения света банковское приложение нередко зависает именно тогда, когда родным срочно нужны деньги. Однако перевести их можно и без него, если заранее знать несколько рабочих способов.

Почему банковское приложение не работает без света

Серверы банков и процессинговые центры имеют резервное питание, поэтому счет работает, а деньги на нем из-за обесточивания никто не блокирует. Ломается другое звено — связь между вашим смартфоном и сервером банка.

Люди часто думают, что сбой произошел в самом банке, хотя на самом деле проблема в связи вокруг телефона. Доступ к приложению чаще всего пропадает по таким причинам.

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Домашний Wi-Fi исчезает вместе со светом, потому что роутер питается от розетки. Оптоволокно здесь выигрывает, ведь сеть GPON между провайдером и домом пассивная и питания не требует. Достаточно небольшого ИБП для роутера и оптического терминала, и интернет дома обычно остается.

Мобильный интернет слабеет. Базовые станции переходят на резервное питание, рассчитанное в соответствии с государственными требованиями как минимум на 10 часов, а тысячи людей одновременно переключаются на мобильные данные. Из-за перегрузки вместо привычного 4G телефон часто ловит только медленный EDGE.

SMS-код для входа (OTP) из-за перегрузки сети приходит с большой задержкой или не поступает совсем. Правда, часть современных приложений подтверждает вход цифровой подписью на самом устройстве, без каких-либо сообщений.

Приложения с баннерами, анимацией и графиками расходов не успевают загрузиться, когда скорость соединения падает до нескольких килобайт в секунду.

Смартфон разряжается раньше, чем появляется свет, или вообще остается дома, пока вы на работе или в дороге.

Поэтому при слабой связи выручают сайты платежных сервисов — их страницы весят в разы меньше привычного приложения.

Как перевести деньги с карты на карту без приложения банка

Перевести деньги с карты на карту можно не только через банк, но и через платежные сервисы, сайты которых открываются в обычном браузере на любом устройстве. Форма перевода загружается даже через медленный EDGE или публичную точку доступа Starlink в кафе или пункте незламности.

Во время такого перевода деньги списывает и зачисляет банк-партнер, а сайт лишь передает данные. Надежные сервисы ежегодно подтверждают соответствие стандарту безопасности PCI DSS и хранят данные карт в зашифрованном виде.

Также обращайте внимание на отметки Visa Secure и Mastercard Identity Check — они означают, что платеж подтверждается дополнительным кодом от вашего банка.

Что нужно для перевода с карты на карту

Сайты платежных сервисов позволяют перевести деньги с карты на карту с любого устройства под рукой — ноутбука, рабочего компьютера или смартфона коллеги. Для этого понадобятся 16-значный номер вашей карты и срок ее действия. Номер карты получателя проверьте дважды, поскольку отменить уже отправленный перевод не получится.

Трехзначный CVV-код с обратной стороны карты вводите только на странице оплаты и никому его не диктуйте. Код подтверждения 3-D Secure отправляет ваш банк в SMS или в приложении, поэтому держите телефон рядом. После перевода сохраните квитанцию или скриншот экрана, чтобы при необходимости доказать, что деньги отправлены.

На чужом ноутбуке или смартфоне коллеги не позволяйте браузеру запоминать данные карты и закройте вкладку сразу после перевода. Если вы входили в личный кабинет сервиса, обязательно выйдите из него, прежде чем вернуть устройство владельцу.

Что проверить перед переводом

Прежде чем подтвердить перевод, проверьте три вещи.

Комиссия. Обычно она состоит из фиксированной суммы и процента от перевода, а ваш банк иногда берет еще и собственную плату. Комиссию сервиса сайт показывает заранее, а тариф своего банка стоит уточнить отдельно.

Интернет-лимит карты. Он должен быть не меньше суммы перевода. Если платеж отклонили сразу после ввода данных, скорее всего, причина именно в лимите.

Время зачисления. Обычно деньги поступают за несколько секунд, но в зависимости от банка получателя могут идти до трех рабочих дней.

Что делать, если деньги не пришли на карту

Не спешите отправлять деньги повторно, даже в дни массовых отключений. Сначала найдите номер операции в сохраненной квитанции и проверьте ее статус на сайте сервиса, как только связь станет стабильнее.

Если за три рабочих дня деньги так и не поступили, звоните на горячую линию банка и назовите номер операции и время ее отправки. Повторный перевод вслепую может списать деньги дважды, и тогда о возврате лишней суммы придется договариваться уже с получателем.

Как подготовиться к отключению света

О данных карт, заряде телефона и запасной связи лучше позаботиться, пока дома есть свет, а не за несколько минут до срочного перевода. Большинство проблем во время блэкаута решает такой набор:

Повербанк всегда держите заряженным, а старый смартфон с SIM-картой другого оператора — как резервную линию на случай перегрузки сети. Как только пропадает свет, включайте режим энергосбережения, уменьшайте яркость экрана и отключайте фоновое обновление программ — так заряда хватит на несколько часов дольше.

Интернет-лимит карты повысьте заранее в приложении банка, поскольку во время обесточивания сделать это может не получиться.

Номера карт близких сохраните в защищенных заметках телефона, которые открываются без интернета, и добавьте туда номер горячей линии своего банка.

Небольшая сумма наличными выручит в случае полного блэкаута, когда не удастся подключиться ни к мобильному интернету, ни к Wi-Fi.

Договоритесь с родными заранее, на какую именно карту отправлять деньги в экстренных случаях. Так не придется выяснять это в мессенджере при слабом сигнале. Также помните, что банки устанавливают месячные лимиты на количество и сумму переводов с карты на карту.

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