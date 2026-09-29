Сейчас в Украине сохраняется довольно теплая погода, однако она имеет переменчивый характер. После нескольких солнечных и теплых дней температура постепенно начнет снижаться. Наиболее ощутимое похолодание ожидается накануне выходных.

Так когда будут заморозки в Украине 2026 и где их ожидать, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда будут первые заморозки в Украине

По прогнозу руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, первое заметное похолодание придется на конец текущей рабочей недели. В Черкасскую область начнет поступать сухой и более холодный воздух с северо-востока.

Сейчас смотрят

Если небо будет ясным, ночью поверхность почвы может охладиться до 0…-3 °C. Именно поэтому накануне выходных в Черкасской области возможны первые осенние заморозки.

При этом температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +3…+8 °C, а днем +11…+16 °C. То есть заморозки прежде всего могут возникнуть непосредственно на поверхности почвы из-за ночного выхолаживания.

По климатическим данным Черкасской области, средняя дата первых заморозков на поверхности почвы — 3 октября. Однако в разные годы этот срок менялся. Самые ранние заморозки фиксировали 31 августа 1966 года, а в 1974 году их не было до 27 октября.

Когда ожидать заморозки в Украине: прогноз на ближайшие дни

Самые низкие температуры в конце сентября и начале октября прогнозируют в западных и северных областях.

В Ивано-Франковской области заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 °C ожидаются ночью 29 и 30 сентября, а также 1 октября. Предупреждение распространяется и на Ивано-Франковск. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

На Буковине в ближайшие дни будет преобладать антициклональная погода без осадков. Ночью в области прогнозируют +5…+10 °C, в горных районах 0…+5 °C. Однако уже 2–3 октября в горах температура может опускаться до -1 °C.

В Черниговской области похолодание ожидается ближе к 3–4 октября. По ориентировочному прогнозу местного гидрометцентра, минимальная температура воздуха может составить от -1 до +4 °C. Среднесуточная температура прогнозируется около +5 °C, что примерно на 4 °C ниже климатической нормы.

После этого в Черниговской области ожидается постепенное потепление. 6–7 октября среднесуточная температура может повыситься до +11…+13 °C.

Заморозки также возможны в Полтавской области. Здесь температура будет постепенно снижаться: от +15…+20 °C днем в начале недели до +10…+15 °C в конце. Ночью столбики термометров могут опуститься до +2…+7 °C, а 3 октября на поверхности почвы местами возможны заморозки 0…-3 °C.

Причиной такой погоды является влияние мощного антициклона с востока. Он препятствует продвижению циклонов из Атлантики и южных морей. Из-за взаимодействия атмосферных систем усилится ветер, но существенных осадков синоптики не ожидают.

Затем ситуация изменится. Северный антициклон и холодная тыловая часть атлантического циклона будут способствовать поступлению прохладного воздуха с северо-востока.

Принесут ли первые заморозки в Украине резкое похолодание

Появление первых заморозков не означает, что в Украине сразу установится длительный холодный период. Прогноз на начало октября показывает, что похолодание будет неравномерным и в отдельных регионах может оказаться кратковременным.

Ранее климатологи также отмечали, что осень 2026 года будет нестабильной, с заметными перепадами температуры. По их прогнозам, в целом сезон может оказаться теплее климатической нормы, но это не исключает коротких волн холода и ранних заморозков.

Поэтому ответ на вопрос, когда будут заморозки в Украине, зависит прежде всего от региона. Первые снижения температуры ниже 0 °C возможны уже в конце сентября — начале октября, прежде всего на западе, севере и в отдельных центральных областях.

При этом прогноз еще будет уточняться. Как отмечает Виталий Постригань, развитие синоптической ситуации продолжают отслеживать, поэтому более точные данные о температуре и вероятности заморозков появятся ближе к соответствующим датам.

Читайте также Туман, небольшие дожди и до +23°С: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.