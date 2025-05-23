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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

Исследователи обнаружили связь между герпесом и болезнью Альцгеймера

герпес, деменція, дослідження
Фото: Pexels

Новое исследование, опубликованное в журнале BMJ, показало, что вирус простого герпеса 1 типа (ВПГ-1), может быть связан с развитием болезни Альцгеймера.

Как исследователи установили связь

Ученые проанализировали данные более 340 тыс. американцев в возрасте от 50 лет, среди которых были как здоровые люди, так и пациенты с диагностированной болезнью Альцгеймера в период с 2006 по 2021 год.

Согласно результатам, среди тех, у кого развился этот недуг, 0,44% ранее болели ВПГ-1, тогда как в контрольной группе этот показатель составлял 0,24%.

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Поэтому риск развития болезни Альцгеймера у людей с предыдущим диагнозом ВПГ-1 возрастал на 80%.

Исследователи также выяснили, что противовирусная терапия, направленная на лечение герпеса, может снижать риск развития болезни примерно на 17%.

Подкрепление этой гипотезы можно найти и в предыдущих научных работах: ДНК ВПГ-1 обнаруживали в мозговой ткани умерших от болезни Альцгеймера, а лабораторные эксперименты демонстрировали, что вирус может провоцировать формирование бета-амилоидных бляшек, характерных для этой патологии.

Однако это не означает причинно-следственную зависимость. Учитывая, что вирус герпеса часто остается недиагностированным, результаты имеют определенные ограничения.

Кроме того, другие факторы — наследственность, образ жизни, доступность к медицинским услугам — могут влиять на развитие нейродегенеративных заболеваний.

Ученые считают, что для окончательных выводов нужны дополнительные, более глубокие научные исследования.

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Источник: MedicalXpress
Дослідження вчених, Болезнь Альцгеймера
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