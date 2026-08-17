Россия перебрасывает боевые корабли в Балтийское море, что усиливает угрозу для стран региона. Сейчас там находятся эсминец Адмирал Левченко и современный ракетный фрегат Адмирал Касатонов.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

РФ усилила военное присутствие в Балтийском море

В Балтийское море прибыли эсминец Адмирал Левченко и ракетный фрегат Адмирал Касатонов, которые принадлежат Северному флоту РФ. Адмирал Касатонов считается одним из самых современных военных кораблей России.

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Развертывание российских кораблей происходит на фоне угроз президента РФ Владимира Путина применить контрмеры против Европы в ответ на санкции, введенные в отношении теневого флота России.

Адмирал Касатонов заступил на службу в 2020 году. Фрегат относится к классу Адмирал Горшков и, по информации российских источников, способен запускать крылатые ракеты Калибр и Циркон.

Недавно корабль привлекали к обеспечению безопасности и сопровождению российских грузовых судов в Средиземном море и проливе Ла-Манш.

Адмирал Левченко длиной более 160 метров. Корабль относится к советскому классу Удалой и пребывает на службе с 1988 года.

Изначально его разрабатывали для борьбы с подводными лодками. Корабль оснащен зенитными системами, торпедами, палубными орудиями и бортовыми вертолетами.

Москва официально не сообщала о причинах усиленя военного присутствия на Балтике. В то же время Россия уже несколько месяцев все чаще использует военные корабли для сопровождения танкеров и грузовых судов своего теневого флота.

Издание напоминает, что несколько дней назад Путин угрожал зеркальными мерами европейским государствам, которые пименили санкции против российского теневого флота.

Эксперт по морской безопасности Мориц Брейк призывает не воспринимать угрозы Путина лишь как риторику.

— Стратегически Москва в первую очередь пытается создать неопределенность и увеличить стоимость западных мер против своего теневого флота. Именно по этой причине Европа не должна создавать впечатление, что такие угрозы будут приняты, особенно если за ними последуют действия, — отметил Брейк.

Ранее представители европейских разведок предупреждали, что Россия может усилить атаки против стран Балтии и Польши.

Такие предостережения прозвучали на фоне роста обеспокоенности из-за возможных попыток Москвы еще больше запугать государства, которые поддерживают Украину.

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