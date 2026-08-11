Счастливые молодожены: Наталка Денисенко показала первые фото со свадьбы
- Украинская актриса Наталка Денисенко показала первые фото из трехдневного празднования свадьбы с предпринимателем и моделью Юрием Ярошенко, состоявшейся 8 августа.
- На нежных фотографиях счастливые молодожены позируют в классических нарядах, собирая сотни теплых поздравлений и пожеланий поклонников в комментариях.
Украинская актриса Наталка Денисенко показала первые фотографии своей свадьбы с предпринимателем и моделью Юрием Ярошенко.
Денисенко показала свою свадьбу
– Семья Ярошенко 8.8.8. Празднование свадьбы растянулось на три дня, но этот день празднования – это было невероятно. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник, – поделилась актриса.
На фотографиях, которыми пара поделилась, можно увидеть молодоженов. Наталка позирует в белом свадебном платье, а Юрий наряжен в черный костюм. Влюбленные выглядят очень счастливыми.
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В комментариях поклонники начали приветствовать известную пару с женитьбой:
- Боже, как вы хороши, как счастливы! Поздравляю вас, чтобы всю жизнь за руку вместе. И с такими улыбками, и с такими слезами – только от счастья.
- Ну, кайф! Счастье.
- Хочу еще порцию того торта! Повторите свадьбу.
- Наталочка и Юрчик, спасибо вам за такой теплый, чувственный и незабываемый праздник, за эти эмоции и воспоминания! Пусть ваша любовь с годами только крепнет, а страсть не угасает! Обожаю.
- Ваша любовь прекрасна. Такой чудесный был день! Будьте счастливы, – пожелали молодоженам в комментариях.
26 июня актриса Наталка Денисенко и модель Юрий Ярошенко объявили о помолвке.
8 августа пара официально поженилась. Наталья показала первую фотографию из свадебной церемонии и поделилась, что взяла фамилию мужа – Ярошенко.
Артистка вышла замуж во второй раз. У нее есть сын от предыдущего брака с Андреем Фединчиком.