Украинская актриса Наталка Денисенко показала первые фотографии своей свадьбы с предпринимателем и моделью Юрием Ярошенко.

Денисенко показала свою свадьбу

– Семья Ярошенко 8.8.8. Празднование свадьбы растянулось на три дня, но этот день празднования – это было невероятно. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник, – поделилась актриса.

На фотографиях, которыми пара поделилась, можно увидеть молодоженов. Наталка позирует в белом свадебном платье, а Юрий наряжен в черный костюм. Влюбленные выглядят очень счастливыми.

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В комментариях поклонники начали приветствовать известную пару с женитьбой:

Боже, как вы хороши, как счастливы! Поздравляю вас, чтобы всю жизнь за руку вместе. И с такими улыбками, и с такими слезами – только от счастья.

Ну, кайф! Счастье.

Хочу еще порцию того торта! Повторите свадьбу.

Наталочка и Юрчик, спасибо вам за такой теплый, чувственный и незабываемый праздник, за эти эмоции и воспоминания! Пусть ваша любовь с годами только крепнет, а страсть не угасает! Обожаю.

Ваша любовь прекрасна. Такой чудесный был день! Будьте счастливы, – пожелали молодоженам в комментариях.

26 июня актриса Наталка Денисенко и модель Юрий Ярошенко объявили о помолвке.

8 августа пара официально поженилась. Наталья показала первую фотографию из свадебной церемонии и поделилась, что взяла фамилию мужа – Ярошенко.

Артистка вышла замуж во второй раз. У нее есть сын от предыдущего брака с Андреем Фединчиком.

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