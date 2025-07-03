После укуса летучей мыши австралиец умер от крайне редкого вируса

В службе здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщили, что австралиец умер от крайне редкой инфекции, похожей на бешенство, которая передается через укус летучей мыши.

— Несколько месяцев назад мужчину в возрасте 50 лет укусила летучая мышь, являющаяся носителем австралийского лиссавируса летучих мышей, — отметили в ведомстве.

И добавили, что эффективного лечения от этого вируса не существует.

Симптомы вируса летучей мыши

Стало известно, что мужчина был госпитализирован в критическом состоянии на этой неделе. Чиновники заявили, что после укуса ему была оказана медицинская помощь, а также проведено исследование с целью выяснить, могли ли другие воздействия или факторы повлиять на его болезнь.

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Сообщается, что вирус — близкий родственник бешенства, которого нет в Австралии — передается, когда слюна летучей мыши попадает в организм человека через укус или царапину.

Первые симптомы могут проявиться через несколько дней или лет. По словам представителей службы здравоохранения, ранние признаки заболевания напоминают грипп — головную боль, лихорадку и усталость.

Состояние жертвы быстро ухудшается, что приводит к параличу, бреду, судорогам и смерти.

Статистика заражений

С момента первого выявления австралийского лиссавируса летучих мышей в 1996 году было зафиксировано всего три случая заражения человека, и все они закончились летальным исходом.

— Если вас или кого-то из ваших знакомых укусила или поцарапала летучая мышь, необходимо немедленно тщательно промыть рану в течение 15 минут водой с мылом и нанести антисептик с противовирусным действием, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, пациентам затем требуется лечение антирабическим иммуноглобулином и вакциной против бешенства.

Источник : MedicalXpress

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