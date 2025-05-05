Отважный доброволец: змеи укусили мужчину 200 раз, чтобы ученые создали противоядие

Команда американских ученых-иммунологов в ходе исследования разработала универсальное противоядие от укусов змей из крови мужчины, который самостоятельно вводил себе яд змей около 850 раз, из которых 200 был укушен.

Для этого они соединили связывающиеся с ядом антитела и лекарства, которые обезвреживают опасный для мышц и нервов белок змеиного яда.

— Такое противоядие более безопасно, чем традиционное, поскольку происходит от человека, а не других животных, поэтому не должно вызывать дополнительного иммунного ответа, — говорится в сообщении.

Исследование

Ученые обратились к коллекционеру змей Тиму Фриде, который в течение 18 лет вводил себе яд 16 смертельно опасных для человека видов змей, чтобы приобрести иммунитет к их укусам.

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Исследуя кровь мужчины, ученым удалось найти два антитела, которые связываются с фрагментами змеиных токсинов двух ключевых типов: длинно- и короткоцепных нейротоксинов.

Полученные из крови мужчины антитела смешали с препаратом варесплодибом и вводили мышам, которым до этого ввели яд 19 видов змей семейства Аспидовые. Благодаря этому мыши смогли пережить введение доз яда, которые раньше были бы для них смертельными.

Сначала на собаках, потом на людях

Поскольку действие яда большинства Аспидовых обусловлено этими двумя токсинами, то новое противоядие может быть эффективным от укусов большинства змей этой семьи, к которой относится почти половина всех ядовитых змей мира.

В ближайшее время компания, финансировавшая разработку противоядия, планирует испытать ее на собаках, пострадавших от укусов змей в Австралии, прежде чем организовывать испытания на людях.

Источник: nauka.ua

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