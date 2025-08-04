Забрав до 100 млн життів: вчені реконструювали вірус “іспанки” зі 107-річної легені

Международная исследовательская группа под руководством ученых Базельского университета реконструировала вирус испанского гриппа 1918 года из 107-летнего легкого.

Сообщается, что для создания полного генома “испанки” было использовано сохраненное легкое 18-летнего швейцарца, умершего в июле 1918 года во время первой волны пандемии. Это первый полный геном гриппа А с точной датировкой в Европе.

— Это открывает новые возможности для понимания смертельной пандемии, унесшей жизни до 100 млн человек, — говорится в сообщении.

Реконструкция вируса “испанки” 1918 года: что известно

Как отмечается, ученые применили передовые технологии для извлечения следов вируса из законсервированного формалином органа, взятого у мужчины, умершего от тяжелой пневмонии в Кантональной больнице (ныне Университетская больница) в Цюрихе.

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Легкое юноши хранилось в университетской медицинской коллекции с момента его смерти.

Используя новый протокол РНК-секвенирования, разработанный для извлечения генетических данных из деградировавшей, химически фиксированной ткани, и сравнивая полученный геном с геномами из Германии и Северной Америки, команда смогла показать, что у этого штамма вируса уже есть три важные мутации. Они сделали его более смертоносным для человека и сохранятся в составе вируса до конца пандемии.

Две мутации помогли вирусу обойти ключевой компонент иммунной системы человека, известный как MxA, противовирусный белок, который обычно блокирует репликацию вируса гриппа. Этот белок особенно важен для защиты от вирусов гриппа птичьего происхождения, поэтому эти изменения облегчили распространение вируса между людьми.

Третья мутация изменила форму поверхностного белка, гемагглютинина, который вирус использует для прикрепления к клеткам человека и проникновения в них.

Это позволило вирусу лучше распознавать и связываться с рецепторами, специфичными для клеток человека, что повысило эффективность его инфицирования.

Ранее считалось, что эти мутации появляются на поздних этапах пандемии, поэтому их наличие в первой волне пандемии в Швейцарии весной 1918 года позволяет предположить, что вирус быстро эволюционировал и был широко распространен еще до второй и самой смертоносной волны пандемии осенью.

Неудивительно, что эти быстрые адаптации также стали отличительной чертой коронавируса, оказавшегося в центре нашей последней пандемии.

Одним из самых захватывающих моментов исследования является процесс, с помощью которого команде удалось восстановить этот исторический геном. До сих пор подобные образцы, замороженные в формалине, считались непригодными для анализа РНК.

Однако обширные генетические данные, которые исследователям удалось извлечь из легочной ткани, открывают путь к разгадке тайн ДНК, хранящихся в тысячах банок в медицинских и зоологических коллекциях по всему миру.

Как отметил ведущий автор исследования Кристиан Урбан, древняя РНК сохраняется в течение длительного времени только при определенных условиях.

— Именно поэтому мы разработали новый метод, позволяющий улучшить нашу способность извлекать фрагменты древней РНК из таких образцов, — отметил ученый.

Источник: New Atlas

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