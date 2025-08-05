Симптомы простуды и гриппа летом: врачи объяснили, почему можно заболеть даже в жару

Американские врачи объяснили, почему летом, на фоне жары, могут появиться симптомы не только легкой простуды, но и тяжелого гриппа.

Активность вирусов летом: что известно

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в настоящее время наблюдается рост коронавирусной инфекции во многих частях страны, а количество обращений в отделения неотложной помощи растет среди людей всех возрастов.

Эпидемиологи CDC утверждают, что это связано с тремя основными заболеваниями — Covid-19, гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ).

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Впрочем, заболеваемость гриппом снижается, а респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВ) на этой неделе оставалась стабильной. Ожидается, что Covid-19 в конечном итоге перейдет в режим зимнего сезона.

По словам экспертов, летом также циркулирует вирус, вызывающий заболевание “рука-нога-рот”, симптомы которого похожи на простуду, плюс язвы и сыпь, а также норовирус, который иногда называемый желудочным гриппом.

Многие вирусы действительно циркулируют сезонно, активизируясь с похолоданием осенью и зимой. Поэтому летом люди реже страдают заложенностью носа и кашлем, но холодная погода сама по себе не вызывает простуду.

Дело не только в сезонности, но и в нашем поведении, говорят эксперты. Хорошая погода заставляет людей открывать окна и собираться на улице, где микробам сложнее распространяться.

По словам врачей, когда становится слишком жарко и все уходят в помещения под кондиционер, заболеваемость растет, потому что люди проводят больше времени в закрытом пространстве.

Медики напомнили, что простые правила профилактики остаются действенными круглогодично. Итак, ничего нового:

регулярно мойте руки;

избегайте многолюдных помещений без вентиляции;

почаще находитесь на свежем воздухе;

оставайтесь дома при появлении симптомов простуды.

Источник : AP

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