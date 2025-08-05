Симптоми застуди та грипу влітку: лікарі пояснили, чому можна захворіти навіть у спеку

Американські лікарі пояснили, чому влітку, на тлі спеки, можуть з’явитися симптоми не тільки легкої застуди, але й важкого грипу.

Активність вірусів влітку: що відомо

За інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), в даний час спостерігається зростання коронавірусної інфекції в багатьох частинах країни, а кількість звернень до відділень невідкладної допомоги зростає серед людей різного віку.

Епідеміологи CDC стверджують, що це пов’язано з трьома основними захворюваннями – Covid-19, грипом і респіраторно-синцитіальним вірусом (РСВ).

Зараз дивляться

Втім, захворюваність на грип знижується, а респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція (РСВ) цього тижня залишалася стабільною. Очікується, що Covid-19 в кінцевому підсумку перейде в режим зимового сезону.

За словами експертів, влітку також циркулює вірус, що викликає захворювання “рука-нога-рот”, симптоми якого схожі на застуду, плюс виразки і висип, а також норовірус, який іноді називають шлунковим грипом.

Багато вірусів дійсно циркулюють сезонно, активізуючись з похолоданням восени і взимку. Тому влітку люди рідше страждають закладеністю носа і кашлем, але холодна погода сама по собі не викликає застуду.

Справа не тільки в сезонності, але і в нашій поведінці, кажуть експерти. Гарна погода змушує людей відкривати вікна і збиратися на вулиці, де мікробам складніше поширюватися.

За словами лікарів, коли стає занадто спекотно і всі йдуть в приміщення під кондиціонер, захворюваність зростає, тому що люди проводять більше часу в закритому просторі.

Медики нагадали, що прості правила профілактики залишаються дієвими цілий рік. Отже, нічого нового:

регулярно мийте руки;

уникайте багатолюдних приміщень без вентиляції;

частіше перебувайте на свіжому повітрі;

залишайтеся вдома при появі симптомів застуди.

Джерело : AP

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.