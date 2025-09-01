Некоторые люди страдают от сезонной аллергии большую часть года. Осенью главным аллергеном является амброзия, которая продолжает выделять пыльцу вплоть до октября.

Как облегчить симптомы осенней аллергии, которые могут быть очень тяжелыми, рассказали эксперты Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Симптомы осенней аллергии и борьба с ними: советы экспертов

Ниже приведены четыре совета от ACAAI, которые помогут вам справиться с осенней аллергией, когда она только начинает проявляться.

1.Начните принимать лекарства прямо сейчас. Одна из самых эффективных стратегий контроля симптомов — начать принимать противоаллергические препараты за две недели до их обычного появления.

Если вы страдали от осенней аллергии, вы примерно знаете, когда следует ожидать появления чихания и заложенности носа. Начните принимать лекарства заранее, чтобы уменьшить тяжесть симптомов.

Продолжайте принимать лекарства в течение двух недель после первых заморозков, поскольку симптомы аллергии на амброзию могут сохраняться после того, как пыльца перестанет быть в воздухе.

2.Определите триггеры и избегайте их. Если вы не знаете, что именно вызывает у вас аллергию, обратитесь к сертифицированному аллергологу.

Как только определите свои триггеры, держитесь от них подальше. После пребывания на улице примите душ, переоденьтесь и постирайте одежду.

Еще лучше оставлять одежду, обувь, головные уборы, солнцезащитные очки и все остальное, что может скапливать пыльцу, у входной двери. Душ перед сном поможет вам смыть пыльцу с волос, и вам не придется спать на подушке, полной частиц амброзии.

3.Рассмотрите возможность иммунотерапии аллергии. Если безрецептурные и рецептурные препараты не помогают, рассмотрите возможность иммунотерапии аллергенами в форме инъекций или таблеток.

И инъекции, и таблетки высокоэффективны для облегчения симптомов аллергии, а в некоторых случаях могут даже полностью вылечить ее.

Полный курс лечения, который может занять несколько лет, способствует формированию иммунитета и потенциально может «отключить» симптомы аллергии на пыльцу, пылевых клещей, домашних животных, плесень.

Суть метода заключается в постепенном введении небольших доз аллергена с постепенным увеличением дозы.

4.Приготовьтесь к борьбе с плесенью. Многие не знают, что аллергия на плесень особенно остра осенью. Плесень может появиться везде, где есть вода: в подвале, ванной, протекающем шкафчике под раковиной или в куче опавших листьев на заднем дворе.

Чтобы уменьшить количество плесени, необходимо сразу же удалять застоявшуюся воду. Соскребите плесень с поверхностей моющим средством и водой и тщательно высушите. Регулярная чистка водостоков и поддержание влажности в доме ниже 60% также могут помочь.

Если симптомы аллергии и астмы мешают вам жить и заниматься любимыми делами, обратитесь к сертифицированному аллергологу, который поможет вам справиться с симптомами и наладить привычный образ жизни.

Источник : MedicalXpress

