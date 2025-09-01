Деякі люди страждають від сезонної алергії більшу частину року. Восени головним алергеном є амброзія, яка продовжує виділяти пилок аж до жовтня.

Як полегшити симптоми осінньої алергії, які можуть бути дуже важкими, розповіли експерти Американського коледжу алергії, астми та імунології (ACAAI).

Симптоми осінньої алергії та боротьба з ними: поради експертів

Нижче наведено чотири поради від ACAAI, які допоможуть вам впоратися з осінньою алергією, коли вона тільки починає проявлятися.

Зараз дивляться

1.Почніть приймати ліки прямо зараз. Одна з найефективніших стратегій контролю симптомів – почати приймати протиалергічні препарати за два тижні до їх звичайної появи.

Якщо ви страждали від осінньої алергії, ви приблизно знаєте, коли слід очікувати появи чхання і закладеності носа. Почніть приймати ліки заздалегідь, щоб зменшити тяжкість симптомів.

Продовжуйте приймати ліки протягом двох тижнів після перших заморозків, оскільки симптоми алергії на амброзію можуть зберігатися після того, як пилок перестане бути в повітрі.

2.Визначте тригери і уникайте їх. Якщо ви не знаєте, що саме викликає у вас алергію, зверніться до сертифікованого алерголога.

Як тільки визначите свої тригери, тримайтеся від них подалі. Після перебування на вулиці прийміть душ, переодягніться і виперіть одяг.

Ще краще залишати одяг, взуття, головні убори, сонцезахисні окуляри та все інше, що може накопичувати пилок, біля вхідних дверей. Душ перед сном допоможе вам змити пилок з волосся, і вам не доведеться спати на подушці, повній частинок амброзії.

3.Розгляньте можливість імунотерапії алергії. Якщо безрецептурні та рецептурні препарати не допомагають, розгляньте можливість імунотерапії алергенами у формі ін’єкцій або таблеток.

І ін’єкції, і таблетки високоефективні для полегшення симптомів алергії, а в деяких випадках можуть навіть повністю вилікувати її.

Повний курс лікування, який може зайняти кілька років, сприяє формуванню імунітету і потенційно може «відключити» симптоми алергії на пилок, пилових кліщів, домашніх тварин, цвіль.

Суть методу полягає в поступовому введенні невеликих доз алергену з поступовим збільшенням дози.

4.Приготуйтеся до боротьби з цвіллю. Багато хто не знає, що алергія на цвіль особливо гостра восени. Цвіль може з’явитися скрізь, де є вода: в підвалі, ванній, шафці під раковиною, що протікає, або в купі опалого листя на задньому дворі.

Щоб зменшити кількість цвілі, необхідно відразу ж видаляти застояну воду. Зішкребіть цвіль з поверхонь миючим засобом і водою і ретельно висушіть. Регулярне чищення водостоків і підтримання вологості в будинку нижче 60% також можуть допомогти.

Якщо симптоми алергії та астми заважають вам жити і займатися улюбленими справами, зверніться до сертифікованого алерголога, який допоможе вам впоратися з симптомами і налагодити звичний спосіб життя.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.