В Житомире начал работу комфортный, инклюзивный и современный центр психического здоровья ПОВЕРНЕННЯ — для военных, ветеранов и членов их семей.

Что известно о центре психического здоровья ПОВЕРНЕННЯ

Это уже двенадцатый центр всеукраинской сети, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для поддержки психического здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, подвергшихся психологическим последствиям войны.

Ежегодно в житомирском центре ПОВЕРНЕННЯ более 4 тысяч военнослужащих, ветеранов и членов их семей смогут получать бесплатную и квалифицированную помощь.

В центр психического здоровья ПОВЕРНЕННЯ в Житомире могут обратиться все, кто столкнулся с последствиями психологической травмы. Специалисты центра работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными и депрессивными расстройствами, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими последствиями травматического опыта. Все услуги в центре ПОВЕРНЕННЯ бесплатны для посетителей.

– Мы с моей женой Еленой развиваем сеть центров ПОВЕРНЕННЯ, понимая, что наши герои и героини там, на фронте, находятся под огромным психологическим давлением. И нужно помогать им максимально возвращаться к нормальной жизни. Работа с психическим здоровьем военных, ветеранов и членов их семей должна быть абсолютным приоритетом для государства. Мы видим, что это работает, и частный сектор может быть мощным партнером в этом, – отметил Виктор Пинчук, основатель проекта ПОВЕРНЕННЯ.

– Более 10 тысяч наших героев, героинь, ветеранов, членов их семей уже проходят реабилитацию в центрах ПОВЕРНЕННЯ, – добавил он.

Проект ПОВЕРНЕННЯ является примером эффективного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры психического здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

Новый центр сети ПОВЕРНЕННЯ создан на базе бывшего областного медицинского консультативно-диагностического центра в Житомире по адресу ул. Виктора Косенко, 1. Все помещения центра оборудованы в соответствии с современными стандартами безбарьерности.

Житомирский центр ПОВЕРНЕННЯ — это кабинеты для индивидуальной и семейной терапии, зал групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими функциональными кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания, а также служебные помещения для персонала. Пространство полностью инклюзивно – с широкими дверными проемами, отсутствием порогов и санитарными узлами, адаптированными для людей в инвалидных креслах.

Центр оснащен инновационным оборудованием, в частности системой психологической разгрузки Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапии, компьютерной техникой для специалистов, материалами для арт-терапии, антистресс-инструментами и средствами для телесных практик. Команде также передана профессиональная библиотека с литературой по психологии, психиатрии и психотерапии.

Как и в других центрах сети ПОВЕРНЕННЯ, с посетителями работает мультидисциплинарная команда специалистов по психическому здоровью. В житомирском центре она состоит из врачей-психиатров, врача-психолога, клинических психологов, психотерапевта, социального работника, старшей медсестры, медсестры и младшего медицинского персонала.

Такой подход позволяет обеспечить комплексную помощь с учетом клинических, психологических и социальных потребностей каждого человека.

– Открытие центра ПОВЕРНЕННЯ сегодня особенно актуально, ведь длительный стресс и травматический опыт больше всего влияют на военных, ветеранов и членов их семей. Своевременная профессиональная помощь – это не только поддержка, но и инструмент сохранения психической устойчивости, восстановления функциональности и предотвращения осложнений в будущем.

Благодарны Виктору и Елене Пинчукам за создание возможностей для системной поддержки психического здоровья и за постоянные образовательные возможности для специалистов нашей команды, – отмечает заведующая центром психического здоровья ПОВЕРНЕННЯ в Житомире Алена Цветкова.

Цель проекта ПОВЕРНЕННЯ — не только обеспечить психологическое восстановление, но и системно развивать сферу психического здоровья в Украине. С момента запуска проекта ПОВЕРНЕННЯ в 2025 году состоялось почти 100 образовательных мероприятий в рамках 14 образовательных программ, к которым присоединились более 1500 специалистов как из сети ПОВЕРНЕННЯ, так и из-за ее пределов. Также в рамках проекта были организованы зарубежные стажировки в двух странах: Ирландии и Великобритании.

Помимо Житомира, сеть центров психического здоровья ПОВЕРНЕННЯ уже работает в Днепре, Киеве, Черкассах, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ровно, Луцке, Хмельницком, Полтаве и Ивано-Франковске. На первом этапе проекта ПОВЕРНЕННЯ его основатели, Виктор и Елена Пинчуки, планируют расширить сеть до 25 центров.

Фото: ПОВЕРНЕННЯ

