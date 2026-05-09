Американский президент Дональд Трамп предположил, что режим прекращения огня между Украиной и Россией, объявленный на 9–11 мая, может быть продлен.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Возможное продление “режима тишины”

Так, журналистка спросила президента, есть ли шанс, что объявленный им трехдневный «режим тишины» может быть продлен.

— Я хотел бы, чтобы это прекратилось в России и Украине. Война в Украине — это худшее, что произошло со времен Второй мировой войны: ежемесячно гибнут 25 тыс. молодых солдат. Поэтому это (продление режима прекращения огня, — Ред.) вполне возможно, — сказал Дональд Трамп.

Напомним, что ранее Трамп анонсировал трехдневное прекращение огня между Украиной и Россией — с 9 по 11 мая.

4 мая президент Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. При этом от России не поступило ни одного официального обращения к Украине о прекращении боевых действий.

6 мая Зеленский заявил, что Россия фактически сорвала режим прекращения огня, продолжив обстрелы городов и атаки на фронте.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Россией достигнута договоренность об установлении режима тишины 9, 10 и 11 мая. Кроме того, Россия при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

