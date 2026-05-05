Президент США Дональд Трамп предположил, что война на Ближнем Востоке может занять еще две-три недели. Такое заявление он сделал после того, как Иран нанес удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом глава Белого дома сказал в телефонном интервью с радиоведущим Хью Хьюитом, сообщает ABC News.

Трамп о войне с Ираном

У Дональда Трампа спросили, закончилось ли перемирие, однако в ответ он отметил, что не может этого сказать. На вопрос, означают ли боевые действия в понедельник начало возобновления конфликта с Ираном, глава Белого дома заявил, что так или иначе США победят.

– Или мы заключим правильное соглашение, или мы очень легко победим. С военной точки зрения, мы уже победили. У них было 159 кораблей. Теперь у них нет ни одного. Они все на дне моря, – подчеркнул он.

Вместо прямого подтверждения нарушения перемирия со стороны Тегерана Трамп сосредоточился на мощи американской армии.

Он предположил, что активная фаза войны будет продолжаться еще от двух до трех недель, отметив, что США не спешат, поскольку имеют поддержку общества.

Кроме этого, Трамп добавил, что США якобы держат контроль над Ормузским проливом.

Комментируя беспокойство по поводу стремительного роста цен на нефть, Трамп предположил, что цена за баррель может подняться до $250.

В то же время он назвал “гениальным” то, что в условиях кризиса логистика изменилась и танкеры теперь массово направляются в США.

