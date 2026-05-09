В ночь на 9 мая (с 18:00 8 мая) российский враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М и 43 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 9 мая

Баллистическую ракету россияне запустили с территории оккупированного Крыма, а беспилотники — из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск и Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 34 вражеских дрона на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и девяти ударных дронов в шести точках, а также падение сбитых беспилотников в двух точках.

По данным Сумской областной военной администрации, за сутки — с утра 8 мая до утра 9 мая — российские войска совершили более 20 обстрелов по 7 населенным пунктам в 6 территориальных общинах области. Больше всего пострадал Шосткинский район.

Ночью 9 мая Россия атаковала Березовскую общину в Сумской области — на территории частного домовладения возник крупный пожар.

Вчера вечером Россия атаковала приграничное село в Новгород-Северском районе Черниговской области. В результате удара с помощью дронов по сельскохозяйственному предприятию возник пожар. Погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1536-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

