Лев XIV не смог дистанционно изменить банковские данные, потому что сотрудница учреждения усомнилась, что звонит по телефону именно Папа Римский.

О курьезном случае сообщает The New York Times со ссылкой на второго понтифика, священника Тома Маккарти.

Льву XIV не поверили в банке: что произошло

По словам Маккарти, примерно через два месяца после избрания Папой Римским уроженец Чикаго Роберт Фрэнсис Прево, ставший Львом XIV, позвонил своему банку в США.

Понтифик хотел изменить номер телефона и адрес, привязанный к банковскому счету.

Во время разговора он представился как Роберт Прево и правильно ответил на все вопросы службы безопасности. Впрочем, этого оказалось недостаточно.

Сотрудница банка сообщила, что для внесения изменений клиент должен лично прийти в отделение.

По словам священника, Лев XIV объяснил, что не сможет этого сделать, хотя подчеркнул, что уже подтвердил свою личность. Тогда понтифик решил уточнить свой статус и спросил, изменит ли ситуацию то, что он Папа Римский.

Однако работница банка не поверила ему и просто завершила звонок.

Позже проблему удалось решить благодаря другому священнику, который имел контакты с президентом банка.

Сам Том Маккарти рассказал эту историю во время встречи с католиками в американском штате Иллинойс.

Он отметил, что знаком с Львом XIV еще с 1980-х годов, когда они жили в рабочих районах вблизи Чикаго.

— Представляете, если бы тебя знали как женщину, бросившую трубку от Папы Римского, — пошутил отец Маккарти.

Напомним, Роберт Фрэнсис Прево стал Папой Римским Львом XIV после избрания на конклаве в Ватикане в конце мая прошлого года. До этого он служил епископом в Перу, а также был генеральным приором Ордена Святого Августина с 2001 по 2013 год.

В первые дни после избрания Лев XIV очертил в качестве приоритета защиту человеческого достоинства и поддержку наиболее уязвимых слоев населения — в частности мигрантов, людей без работы и тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Отдельно он подчеркнул, что одной из ключевых целей своего понтификата считает содействие скорейшему прекращению войн и глобальных конфликтов.

