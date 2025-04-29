Конкурент Starlink: Amazon отправил в космос первые интернет-спутники

Американская компания Amazon Джеффа Безоса запустила в космос первую партию своих интернет-спутников Kuiper после того, как предыдущая попытка (9 апреля) была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

Amazon отправил в космос интернет-спутники

Ракета Atlas V предприятия United Launch Alliance с 27 спутниками Kuiper стартовала со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 28 апреля.

— У нас был замечательный плавный отсчет времени, прекрасная погода, замечательный старт, и Atlas V уже на пути к орбите, чтобы вывести 27 спутников Kuiper на орбиту и начать новую эру интернет-связи, — сказал Калеб Вайс, системный инженер ULA, во время прямого эфира после запуска.

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Шесть лет назад Amazon объявила о своих планах по созданию созвездия спутников для передачи интернет-трафика на низкой околоземной орбите под названием Project Kuiper. Сервис будет напрямую конкурировать со Starlink Илона Маска, который сейчас доминирует на рынке и имеет 8 тыс. спутников на орбите.

Первая миссия Kuiper должна начать ряд запусков для того, чтобы Amazon уложился в сроки, установленные Федеральной комиссией по связи. Агентство ожидает, что к июлю 2026 года компания запустит в космос половину всей своей группировки, или 1 618 спутников.

Amazon заказал более 80 запусков для развертывания десятков спутников одновременно. Кроме ULA, партнерами по запуску являются SpaceX Маска (материнская компания Starlink), европейская компания Arianespace и стартап Джеффа Безоса Blue Origin, занимающийся освоением космоса.

Amazon потратит до $10 млрд на создание сети Kuiper. Компания надеется начать коммерческое обслуживание потребителей, предприятий и правительства позже в этом году.

Источник : CNBC

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