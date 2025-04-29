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Конкурент Starlink: Amazon відправив у космос перші інтернет-супутники

Amazon
Фото: Getty Images

Американська компанія Amazon Джеффа Безоса запустила в космос першу партію своїх інтернет-супутників Kuiper після того, як попередня спроба (9 квітня) була скасована через несприятливі погодні умови.

Amazon відправив у космос інтернет-супутники

Ракета Atlas V підприємства United Launch Alliance із 27 супутниками Kuiper стартувала зі стартового майданчика на космодромі на мисі Канаверал у Флориді у понеділок, 28 квітня.

– У нас був чудовий плавний відлік часу, чудова погода, чудовий старт, і Atlas V вже на шляху до орбіти, щоб вивести 27 супутників Kuiper на орбіту і розпочати нову еру інтернет-зв’язку, – сказав Калеб Вайс, системний інженер ULA, під час прямого ефіру після запуску.

Зараз дивляться

Шість років тому Amazon оголосила про свої плани зі створення сузір’я супутників для передачі інтернет-трафіку на низькій навколоземній орбіті під назвою Project Kuiper. Сервіс безпосередньо конкуруватиме зі Starlink Ілона Маска, який наразі домінує на ринку і має 8 тис. супутників на орбіті.

Перша місія Kuiper має розпочати низку запусків для того, щоб Amazon вклався в терміни, встановлені Федеральною комісією зі зв’язку. Агентство очікує, що до липня 2026 року компанія запустить в космос половину всього свого угруповання, або 1 618 супутників.

Amazon замовив понад 80 запусків для розгортання десятків супутників одночасно. Крім ULA, партнерами по запуску є SpaceX Маска (материнська компанія Starlink), європейська компанія Arianespace і стартап Джеффа Безоса Blue Origin, що займається освоєнням космосу.

Amazon витратить до $10 млрд на створення мережі Kuiper. Компанія сподівається розпочати комерційне обслуговування споживачів, підприємств та уряду пізніше цього року.

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Джерело: CNBC
Amazon
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