За передачу данных в Китай: TikTok оштрафовали на €530 млн

Европейский Союз оштрафовал компанию ByteDance Ltd, которой принадлежит платформа TikTok, на €530 млн за незаконную отправку данных пользователей в Китай.

Компанию предупредили, что она не приняла необходимые меры для того, чтобы информация пользователей была недоступна для китайских государственных служб.

TikTok оштрафовали за передачу данных из ЕС в Китай

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), главный регулятор компании в Европе, заявила, что TikTok нарушил правила блока при передаче данных, и дала ей шесть месяцев на то, чтобы приостановить все незаконные передачи.

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В DPC заявили, что в апреле TikTok раскрыл информацию о том, что данные европейских пользователей хранились на серверах в Китае, что противоречит предыдущим доказательствам, которые компания направила регулятору.

— TikTok не рассмотрел вопрос о потенциальном доступе китайских властей к персональным данным граждан стран ЕЭЗ (Европейской экономической зоны, — Ред.) в соответствии с китайскими законами о борьбе с терроризмом, шпионажем и другими законами, которые TikTok определил как существенно отличающиеся от стандартов ЕС, — сказал Грэм Дойл, заместитель комиссара DPC.

Представители TikTok заявили, что будут оспаривать решение и что они никогда не получали запроса на данные европейских пользователей от китайских властей и никогда не предоставляли им эти данные.

Этот штраф является третьим по величине в соответствии с правилами Общего регламента о защите данных (GDPR) после предыдущих штрафов в размере €1,2 млрд против Meta Platforms Inc. и €746 млн против Amazon.com Inc.

Источник : Bloomberg

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