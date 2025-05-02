Осталось 20% желудка: Владимир Жогло объяснил причину резкого похудения

Украинский юморист и шоумен Владимир Жогло ошеломил внешними изменениями — за несколько месяцев он похудел на 54 кг. Артист подробно рассказал, что за этим стоит, и почему ситуация со здоровьем заставила его пойти на радикальный шаг.

Владимир Жогло о похудении и операции

Жогло признался, что годами имел серьезные проблемы со здоровьем, в частности диабет второго типа. Именно это и стало главной причиной, почему он решился на решительный шаг.

Сначала шоумен пытался изменить образ жизни — заниматься спортом, сидеть на диете, достаточно спать. Однако, по его словам, придерживаться такого режима было сложно из-за специфики работы и неумения отказывать себе во вкусностях. Врач предложил сделать операцию. И хотя раньше Владимир говорил, что она слишком дорогостоящая, жена настояла.

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— Она сказала: “Ты сколько хочешь можешь говорить, что у нас нет для этого финансового ресурса, но, пожалуйста, ты должен это сделать для того, чтобы жить и работать дальше. Здоровье — это важнее”, — процитировал юморист свою возлюбленную.

Во время операции Жогло удалили 80% желудка. Вмешательство произошло в конце прошлого года, и именно с того момента вес начал стремительно снижаться.

Жизнь после операции

После операции Владимиру приходится жить по новым правилам — маленькие порции, дефицит калорий и отказ от больших нагрузок.

— Первые две недели ты вообще ничего не ешь — просто жидкость. И так оно потихоньку, потихоньку. Сейчас я не могу за один раз принять более 150 г пищи. Но мне хватает, я очень наедаюсь, — рассказал артист.

Владимир Жогло отметил, что эта операция стала для него не столько способом похудеть, сколько шансом на нормальную жизнь. Ведь это был единственный шанс избежать осложнений диабета и критических состояний, которые могли возникнуть в любой момент.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Розмова

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