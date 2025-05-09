Илона Гвоздева подала на развод с мужем после 10 лет брака

Хореограф Илона Гвоздева подала иск о расторжении брака с бизнесменом Иваном Хомячуком, с которым прожила десять лет в браке.

Илона Гвоздева разводится — что известно

Дело, в котором танцовщица указана как истец, зарегистрировано 19 марта, о чем свидетельствуют данные портала Судебная власть Украины.

Предмет иска в реестре не указан, однако его можно найти на сайте Единого госреестра судебных решений.

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Производство по делу 24 марта этого года отрыл Киево-Святошинский райсуд. Рассмотрение состоится 4 июля в порядке упрощенного искового производства, однако с вызовом обеих сторон.

Известно, что это уже вторая попытка Гвоздевой официально расторгнуть брак. В августе 2017 года она уже подавала иск, однако тогда дело осталось без рассмотрения.

В начале прошлого года хореограф публично комментировала слухи о разрыве после своего поста в Instagram. В нем она призналась, что иногда собирает чемодан «для профилактики», чтобы сохранять огонь в отношениях, а также отмечала, что с мужем договорились не принимать резких решений на фоне войны.

Что известно о браке Илоны Гвоздевой

Илона и Иван вместе более 15 лет, десять из них — в браке. Они воспитывают двоих детей — дочь Валерию и сына Доминика. В 2022 году пара заключила церковный брак в Михайловском Златоверхом монастыре.

Однако в последнее время танцовщица редко появлялась с мужем на публике. Совместные фото она последний раз выставляла в октябре 2024 года, когда поздравляла Хомячука с днем рождения.

Факты ICTV обратились за комментарием к менеджменту артистки, но пока ответа не поступило.

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