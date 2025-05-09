Илона Гвоздева подала на развод с мужем после 10 лет брака
Хореограф Илона Гвоздева подала иск о расторжении брака с бизнесменом Иваном Хомячуком, с которым прожила десять лет в браке.
Илона Гвоздева разводится — что известно
Дело, в котором танцовщица указана как истец, зарегистрировано 19 марта, о чем свидетельствуют данные портала Судебная власть Украины.
Предмет иска в реестре не указан, однако его можно найти на сайте Единого госреестра судебных решений.
Производство по делу 24 марта этого года отрыл Киево-Святошинский райсуд. Рассмотрение состоится 4 июля в порядке упрощенного искового производства, однако с вызовом обеих сторон.
Известно, что это уже вторая попытка Гвоздевой официально расторгнуть брак. В августе 2017 года она уже подавала иск, однако тогда дело осталось без рассмотрения.
В начале прошлого года хореограф публично комментировала слухи о разрыве после своего поста в Instagram. В нем она призналась, что иногда собирает чемодан «для профилактики», чтобы сохранять огонь в отношениях, а также отмечала, что с мужем договорились не принимать резких решений на фоне войны.
Что известно о браке Илоны Гвоздевой
Илона и Иван вместе более 15 лет, десять из них — в браке. Они воспитывают двоих детей — дочь Валерию и сына Доминика. В 2022 году пара заключила церковный брак в Михайловском Златоверхом монастыре.
Однако в последнее время танцовщица редко появлялась с мужем на публике. Совместные фото она последний раз выставляла в октябре 2024 года, когда поздравляла Хомячука с днем рождения.
Факты ICTV обратились за комментарием к менеджменту артистки, но пока ответа не поступило.