Не только Мирошниченко: кто комментирует Евровидение 2025 в Украине

В швейцарском Базеле продолжается неделя Евровидения 2025. В этом году шоу комментирует не только Тимур Мирошниченко — к нему присоединяются и другие ведущие.

Украинские комментаторы Евровидения 2025

В первом полуфинале, который прошел 13 мая, компанию Тимуру Мирошниченко, который комментирует Евровидение с 2005 года, составил Александр Педан.

Во втором полуфинале (15 мая) к комментаторской студии присоединился комик и еврофан Влад Куран.

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Alyona Alyona будет комментировать гранд-финал конкурса, который запланирован на 17 мая. В это время ее коллега, певица Jerry Heil объявит баллы национального жюри Украины.

Напомним, что представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступили с песней Bird of Pray в первом полуфинале под пятым номером. По результатам голосования жюри и зрителей, украинцы прошли в гранд-финал.

Источник : Суспільне

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