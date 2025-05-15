Не только Мирошниченко: кто комментирует Евровидение 2025 в Украине
В швейцарском Базеле продолжается неделя Евровидения 2025. В этом году шоу комментирует не только Тимур Мирошниченко — к нему присоединяются и другие ведущие.
Украинские комментаторы Евровидения 2025
В первом полуфинале, который прошел 13 мая, компанию Тимуру Мирошниченко, который комментирует Евровидение с 2005 года, составил Александр Педан.
Во втором полуфинале (15 мая) к комментаторской студии присоединился комик и еврофан Влад Куран.
Alyona Alyona будет комментировать гранд-финал конкурса, который запланирован на 17 мая. В это время ее коллега, певица Jerry Heil объявит баллы национального жюри Украины.
Напомним, что представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, выступили с песней Bird of Pray в первом полуфинале под пятым номером. По результатам голосования жюри и зрителей, украинцы прошли в гранд-финал.