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Не лише Мірошниченко: хто коментує Євробачення 2025 в Україні

Українські коментатори Євробачення 2025
Фото: Суспільне

У швейцарському Базелі триває тиждень Євробачення 2025. Цьогоріч шоу коментує не лише Тімур Мірошниченко – до нього приєднуються й інші ведучі.

Українські коментатори Євробачення 2025

У першому півфіналі, який пройшов 13 травня, компанію Тімуру Мірошниченку, який коментує Євробачення з 2005 року, склав Олександр Педан.

У другому півфіналі (15 травня) до коментаторської студії долучився комік та єврофан Влад Куран.

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Alyona Alyona коментуватиме гранд-фінал конкурсу, який запланований на 17 травня. У цей час її колега, співачка Jerry Heil оголосить бали національного журі України.

Нагадаємо, що представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, виступили з піснею Bird of Pray у першому півфіналі під п’ятим номером. За результатами голосування журі та глядачів, українці пройшли до гранд-фіналу.

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Джерело: Суспільне
Євробачення 2025, Аlyona Alyona, Тімур Мірошниченко
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