После смены названия песни: как выступила Мальта на Евровидении 2025
Мальту на Евровидении 2025 представилапевица Мириана Конте с композицией Serving. Она выступила девятой во втором полуфинале песенного конкурса, который проходит в швейцарском Базеле.
Больше об исполнительнице, которая шла к победе в нацотборе восемь лет, и песне, которая уже успела вызвать резонанс — далее в материале.
Кто такая Мириана Конте: биография представительницы Мальты на Евровидении 2025
Мириана Конте родилась 17 декабря 2001 года. Она начала петь в пять лет и с раннего возраста знала, что хочет выступать. Широкой общественности стала известной после участия в мальтийском Х-факторе в 2018-м, а также благодаря неоднократному участию в отборах на Евровидение.
Впервые Конте вышла на сцену Malta Eurovision Song Contest в 2017 году с песней Don’t Look Down, но финишировала последней. В последующие годы результат улучшался: в 2018-м заняла 12-е место, в 2022-м уже была шестой.
В 2024 году Мириана снова подала заявку на национальный отбор и на этот раз победила. Ее песня Serving набрала 182 балла, получив самую высокую поддержку зрителей, что и обеспечило ей место на сцене Евровидения.
О чем песня Мирианы Конте — Serving
Песня Serving — это манифест силы, свободы и самовыражения. Мириана называет ее “драматичной, рискованной и непримиримой”. Она поет о том, как важно оставаться собой и не сдаваться, даже когда вокруг слышно только критику.
Изначально песня называлась Kant, что на мальтийском означает “пение”. Однако название изменили после замечания со стороны организаторов конкурса из-за созвучия с английским вульгаризмом. Новое название Serving команда артистки выбрала быстро, отметив, что именно это слово лучше всего отражает энергию трека.
Мириана Конте — Serving: перевод песни Подаю
Подаю
У меня есть секрет, который ты должен знать.
Подойди ближе, я прошепчу медленно.
У меня есть секрет, который ты должен знать.
(Шшш…)
Говорят: “Не будь такой громкой”,
“Следи за словами”,
Руки скрещены, не выделяйся.
(Иди за толпой…)
Но я появляюсь — и все кланяются.
Замолчи — я наоборот, еще громче.
Поднимайся — я не отступаю.
(Иди за мной…)
Только любовь, никакой вражды.
Вокруг — энергия королевы.
Во мне — сила.
Вот наш секретный рецепт.
Почему мы позволяем другим решать,
Если можем просто кайфовать от жизни?
Отпусти защиту, танцуй со мной.
Я всегда так делаю.
Serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!
Говорят “нет” — делай наоборот.
Сдаешься? Нет, эта девушка не сдается.
Иди за мной.
Только любовь, никакой вражды.
Вокруг — энергия королевы.
Вот наш секретный рецепт…
Почему мы позволяем другим решать,
Если можем просто кайфовать от жизни?
Отпусти защиту, танцуй со мной.
Я всегда так делаю.
Всегда.
Serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!
У меня есть секрет, который ты должен знать…
До-ре-ми-фа-со…