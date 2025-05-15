Після зміни назви пісні: як виступила Мальта на Євробаченні 2025

Мальту на Євробаченні 2025 представила співачка Міріана Конте з композицією Serving. Вона виступила дев’ятою у другому півфіналі пісенного конкурсу, що відбувається у швейцарському Базелі.

Більше про виконавицю, яка йшла до перемоги у нацвідборі вісім років, і пісню, що вже встигла викликати резонанс – далі в матеріалі.

Хто така Міріана Конте: біографія представниці Мальти на Євробаченні 2025

Міріана Конте народилася 17 грудня 2001 року. Вона почала співати у п’ять років і з раннього віку знала, що хоче виступати. Ширшому загалу стала відомою після участі у мальтійському Х-факторі у 2018-му, а також завдяки неодноразовій участі у відборах на Євробачення.

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Вперше Конте вийшла на сцену Malta Eurovision Song Contest у 2017 році з піснею Don’t Look Down, але фінішувала останньою. У наступні роки результат покращувався: у 2018-му зайняла 12-те місце, у 2022-му вже була шостою.

У 2024 році Міріана знову подала заявку до національного відбору і цього разу перемогла. Її пісня Serving набрала 182 бали, отримавши найвищу підтримку глядачів, що й забезпечило їй місце на сцені Євробачення.

Про що пісня Міріани Конте – Serving

Пісня Serving – це маніфест сили, свободи й самовираження. Міріана називає її “драматичною, ризикованою та непримиренною”. Вона співає про те, як важливо залишатися собою й не здаватися, навіть коли навколо чують лише критику.

Спочатку пісня мала назву Kant, що мальтійською означає “спів”. Однак її змінили після зауваження з боку організаторів конкурсу через співзвуччя з англійським вульгаризмом. Нову назву Serving команда артистки обрала швидко, зазначивши, що саме це слово найкраще відображає енергію треку.

Міріана Конте – Serving: переклад пісні Подаю

Подаю

У мене є секрет, який ти маєш знати.

Підійди ближче, я прошепочу повільно.

У мене є секрет, який ти маєш знати.

(Шшш…)

Кажуть: “Не будь такою гучною”,

“Слідкуй за словами”,

Руки схрещені, не вирізняйся.

(Йди за натовпом…)

Але я з’являюся – і всі кланяються.

Замовкни – я навпаки, ще голосніше.

Підіймайся – я не відступаю.

(Іди за мною…)

Тільки любов, жодної ворожнечі.

Навколо – енергія королеви.

У мені – сила.

Ось наш секретний рецепт.

Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,

Якщо можемо просто кайфувати від життя?

Відпусти захист, танцюй разом зі мною.

Я так роблю завжди.

Serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

Кажуть “ні” – роби навпаки.

Здаєшся? Ні, ця дівчина не здається.

Йди за мною.

Тільки любов, жодної ворожнечі.

Навколо – енергія королеви.

Ось наш секретний рецепт…

Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,

Якщо можемо просто кайфувати від життя?

Відпусти захист, танцюй разом зі мною.

Я так роблю завжди.

Завжди.

Serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

До-ре-мі-фa-с-с-serving!

У мене є секрет, який ти маєш знати…

До-ре-мі-фа-со…

Міріана Конте – Serving на Євробаченні 2025: відео виступу

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