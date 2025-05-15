Після зміни назви пісні: як виступила Мальта на Євробаченні 2025
Мальту на Євробаченні 2025 представила співачка Міріана Конте з композицією Serving. Вона виступила дев’ятою у другому півфіналі пісенного конкурсу, що відбувається у швейцарському Базелі.
Більше про виконавицю, яка йшла до перемоги у нацвідборі вісім років, і пісню, що вже встигла викликати резонанс – далі в матеріалі.
Хто така Міріана Конте: біографія представниці Мальти на Євробаченні 2025
Міріана Конте народилася 17 грудня 2001 року. Вона почала співати у п’ять років і з раннього віку знала, що хоче виступати. Ширшому загалу стала відомою після участі у мальтійському Х-факторі у 2018-му, а також завдяки неодноразовій участі у відборах на Євробачення.
Вперше Конте вийшла на сцену Malta Eurovision Song Contest у 2017 році з піснею Don’t Look Down, але фінішувала останньою. У наступні роки результат покращувався: у 2018-му зайняла 12-те місце, у 2022-му вже була шостою.
У 2024 році Міріана знову подала заявку до національного відбору і цього разу перемогла. Її пісня Serving набрала 182 бали, отримавши найвищу підтримку глядачів, що й забезпечило їй місце на сцені Євробачення.
Про що пісня Міріани Конте – Serving
Пісня Serving – це маніфест сили, свободи й самовираження. Міріана називає її “драматичною, ризикованою та непримиренною”. Вона співає про те, як важливо залишатися собою й не здаватися, навіть коли навколо чують лише критику.
Спочатку пісня мала назву Kant, що мальтійською означає “спів”. Однак її змінили після зауваження з боку організаторів конкурсу через співзвуччя з англійським вульгаризмом. Нову назву Serving команда артистки обрала швидко, зазначивши, що саме це слово найкраще відображає енергію треку.
Міріана Конте – Serving: переклад пісні Подаю
Подаю
У мене є секрет, який ти маєш знати.
Підійди ближче, я прошепочу повільно.
У мене є секрет, який ти маєш знати.
(Шшш…)
Кажуть: “Не будь такою гучною”,
“Слідкуй за словами”,
Руки схрещені, не вирізняйся.
(Йди за натовпом…)
Але я з’являюся – і всі кланяються.
Замовкни – я навпаки, ще голосніше.
Підіймайся – я не відступаю.
(Іди за мною…)
Тільки любов, жодної ворожнечі.
Навколо – енергія королеви.
У мені – сила.
Ось наш секретний рецепт.
Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,
Якщо можемо просто кайфувати від життя?
Відпусти захист, танцюй разом зі мною.
Я так роблю завжди.
Serving!
До-ре-мі-фa-с-с-serving!
До-ре-мі-фa-с-с-serving!
Кажуть “ні” – роби навпаки.
Здаєшся? Ні, ця дівчина не здається.
Йди за мною.
Тільки любов, жодної ворожнечі.
Навколо – енергія королеви.
Ось наш секретний рецепт…
Чому ми дозволяємо іншим вирішувати,
Якщо можемо просто кайфувати від життя?
Відпусти захист, танцюй разом зі мною.
Я так роблю завжди.
Завжди.
Serving!
До-ре-мі-фa-с-с-serving!
До-ре-мі-фa-с-с-serving!
У мене є секрет, який ти маєш знати…
До-ре-мі-фа-со…