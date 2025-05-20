Организаторы Евровидения ответили на упреки Испании по баллам для Израиля

Организаторы Евровидения вступились за систему голосования на конкурсе после того, как испанский вещатель RTVE выразил сомнения из-за высокой оценки Израиля на конкурсе.

Представительница Израиля Юваль Рафаэль получила 12 максимальных баллов от испанских зрителей. Такой же результат был и в прошлом году, когда выступала Эден Голан.

В то же время жюри довольно низко оценило выступление Рафаэль, поэтому большое расхождение в баллах вызвало волну возмущения в Испании.

Сейчас смотрят

Ответ организаторов Евровидения Испании

Исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль заявил, что система голосования на шоу — одна из самых современных в мире. Результаты проверяет независимая нидерландская компания Once.net, а также специалисты по соблюдению правил.

— Мы серьезно относимся к беспокойствам каждого вещателя, — заверил он в комментарии EFE.

Тем временем испанский вещатель RTVE официально обратился к Европейскому вещательному союзу с просьбой обнародовать подробные данные по голосованию в Испании. Вещатель также настаивает, чтобы аудит проводила внешняя, независимая компания.

Певица Melody, которая представляла Испанию, финишировала третьей с конца, получив в общей сложности десять баллов от зрителей. Она пока не комментировала ситуацию, но пообещала сделать это в ближайшее время.

Организаторы уже подтвердили, что после нынешнего конкурса проведут дополнительную проверку голосования перед следующим Евровидением, которое будет принимать Австрия в 2026 году.

Кроме Израиля испанский вещатель обратил внимание и на резкий рост позиций Украины в результате телеголосования. По мнению RTVE, на текущую модель голосования влияют вооруженные конфликты. Это, отмечается в заявлении канала, “лишает конкурс его культурной сути”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.