Іспанія хоче змінити голосування на Євробаченні через бали для України та Ізраїлю

Іспанський суспільний мовник RTVE оголосив, що звернеться до Європейської мовної спілки з пропозицією обговорити можливі зміни в системі телеголосування на Євробаченні.

На думку RTVE, на поточну модель голосування впливають збройні конфлікти. Це, зазначено у заяві каналу, “позбавляє конкурс його культурної суті”.

Іспанія незадоволена результатами Євробачення 2025

Особливу увагу іспанський мовник звернув на різке зростання позицій Ізраїлю та України внаслідок телеголосування, хоча обидві країни отримали доволі скромні оцінки від професійного журі.

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Так, ізраїльська співачка Юваль Рафаель із піснею New Day Will Rise отримала лише 60 балів від журі та перебувала на 20-й позиції, але завдяки 297 балам від глядачів миттєво піднялася на друге місце в загальному заліку. Цікаво, що, як і торік, номер Ізраїлю отримав найвищу підтримку серед глядачів в Іспанії.

Аналогічна ситуація сталася з Україною. Гурт Ziferblat, що виконав пісню Bird of Prey, також отримав від журі лише 60 балів і перебував у нижній частині турнірної таблиці. Проте 158 балів від телеглядачів підняли Україну на підсумкове дев’яте місце.

Що вимагає іспанський мовник RTVE

RTVE офіційно запросить провести дебати в межах Європейської мовної спілки щодо доцільності нинішньої системи телеголосування. Очікується, що й інші країни приєднаються до цієї ініціативи, пише verTele.

Мовник також повідомив, що направив запит до організаторів конкурсу з проханням оприлюднити детальний розподіл голосів від іспанських глядачів – зокрема, які країни та скільки балів отримали з Іспанії.

Нагадаємо, що Ziferblat не отримав 12 балів від міжнародного журі, а глядачі з кількох країн високо оцінили виступ гурту. Максимальні 12 балів українці здобули від глядачів Чехії, Ізраїлю та Польщі, по 10 балів дали Грузія, Португалія та Іспанія.

Загалом у гранд-фіналі Євробачення 2025 за перемогу боролися 26 країн. Переможцем став австрійський співак JJ із піснею Wasted Love. Іспанія ж, яку представляла Melody з композицією Esa diva, посіла 24-те місце, отримавши 37 балів: 27 – від журі та 10 – від глядачів.

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