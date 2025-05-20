Організатори Євробачення відповіли на закиди Іспанії щодо балів для Ізраїля

Організатори Євробачення вступилися за систему голосування на конкурсі після того, як іспанський мовник RTVE висловив сумніви через високу оцінку Ізраїлю на конкурсі.

Представниця Ізраїля Юваль Рафаель отримала 12 максимальних балів від іспанських глядачів. Такий самий результат був і торік, коли виступала Еден Голан.

Водночас журі доволі низько оцінило виступ Рафаель, тож велика розбіжність у балах викликала хвилю обурення в Іспанії.

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Виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Естердаль заявив, що система голосування на шоу – одна з найсучасніших у світі. Результати перевіряє незалежна нідерландська компанія Once.net, а також фахівці з дотримання правил.

– Ми серйозно ставимося до занепокоєнь кожного мовника, – запевнив він у коментарі EFE.

Тим часом іспанський мовник RTVE офіційно звернувся до Європейської мовної спілки з проханням оприлюднити докладні дані щодо голосування в Іспанії. Мовник також наполягає, щоб аудит проводила зовнішня, незалежна компанія.

Співачка Melody, яка представляла Іспанію, фінішувала третьою з кінця, отримавши загалом десять балів від глядачів. Вона поки не коментувала ситуацію, але пообіцяла зробити це найближчим часом.

Організатори вже підтвердили, що після цьогорічного конкурсу проведуть додаткову перевірку голосування перед наступним Євробаченням, яке прийматиме Австрія у 2026 році.

Крім Ізраїля іспанський мовник звернув увагу й різке зростання позицій України внаслідок телеголосування. На думку RTVE, на поточну модель голосування впливають збройні конфлікти. Це, зазначено у заяві каналу, “позбавляє конкурс його культурної суті”.

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