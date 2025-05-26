Россияне повредили студию, где Jerry Heil записывала свои треки: видео последствий

Певица Jerry Heil сообщила, что в ночь на 25 мая 2025 года российский дрон попал в дом в Киеве, где она записывала свои треки.

Россияне повредили студию звукозаписи треков Jerry Heil

На личных страницах в соцсетях артистка поделилась кадрами изуродованной многоэтажки в Шевченковском районе столицы.

Jerry Heil отметила, что именно в этом доме были записаны ее треки На ковре и All eyes on kids.

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25.05.2025 Это дом, в котором были записаны НА КИЛИМЕ И ALL EYES ON KIDS…. Какой же лютый трэш pic.twitter.com/sGDPtLbDhT — Jerry Heil (@thejerryheil) May 25, 2025

Узнав о последствиях ночной атаки РФ на Киев, Jerry Heil сразу же написала своему саундпродюсеру Антону Кукриву.

Он рассказал, что студия звукозаписи расположена в подвальном помещении. В результате российского удара там выбило двери. К счастью, в момент атаки в помещении никого не было. Также Кукрив добавил, что студия и рэп-база уже работают.

— Боже, я так горжусь украинцами, — написала Jerry Heil и показала сообщение от Антона Кукрива.

Сегодня здание, где я записывал ALL EYES ON KIDS, было разбомблено. Тут же я написал смс звукорежиссеру Антону Кукри. Его ответ был таков. Боже Im так горжусь своими украинцами ???????? pic.twitter.com/5JyZuh2L0V — Джерри Хайль (@thejerryheil) 25 мая 2025 г.

Отметим, что в ночь на 25 мая россияне атаковали Киев дронами и ракетами. Оперативные службы зафиксировали разрушения в трех районах города — Голосеевском, Днепровском и Шевченковском. Пострадали 11 человек.

В ночь на 26 мая войска РФ совершили третью подряд атаку на столицу, в результате которой есть разрушения в Днепровском районе.

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