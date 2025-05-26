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Взрывы в Киеве: после третьей подряд атаки РФ есть разрушения в Днепровском районе

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Третья подряд ночная атака на Киев 26 мая обернулась разрушениями в Днепровском районе.

Обновлено в 09:51. Это после завершения взрывов в Киеве сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 26 мая: что известно

Взрывы в Киеве гремели ориентировочно с часу ночи до половины седьмого утра 26 мая.

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Очевидцы утверждают, что громко в городе было по меньшей мере восемь раз.

После отбоя глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что дроновая атака РФ завершилась разрушениями в Днепровском районе города.

Так, в одном из жилых домов выбиты окна. Также обломки упали на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что российские войска атаковали Киев уже в третий раз подряд.

Так, в ночь на 24 мая подверглись разрушениям девять жилых домов, а также побило 26 автомобилей в трех районах столицы.

В Соломенском районе была повреждена линия электропередачи, отделение Укрпочты и котельная, в Подольском районе – помещение поликлиники.

В Днепровском и Оболонском районах подверглись разрушениям две школы.

14 человек пострадали.

В ночь на 25 мая оперативные службы зафиксировали разрушение в трех районах столицы – Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.

Пострадали 11 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: КГВА

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