Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Киеве: после третьей подряд атаки РФ есть разрушения в Днепровском районе
Третья подряд ночная атака на Киев 26 мая обернулась разрушениями в Днепровском районе.
Обновлено в 09:51. Это после завершения взрывов в Киеве сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве 26 мая: что известно
Взрывы в Киеве гремели ориентировочно с часу ночи до половины седьмого утра 26 мая.
Очевидцы утверждают, что громко в городе было по меньшей мере восемь раз.
После отбоя глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что дроновая атака РФ завершилась разрушениями в Днепровском районе города.
Так, в одном из жилых домов выбиты окна. Также обломки упали на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Отметим, что российские войска атаковали Киев уже в третий раз подряд.
Так, в ночь на 24 мая подверглись разрушениям девять жилых домов, а также побило 26 автомобилей в трех районах столицы.
В Соломенском районе была повреждена линия электропередачи, отделение Укрпочты и котельная, в Подольском районе – помещение поликлиники.
В Днепровском и Оболонском районах подверглись разрушениям две школы.
14 человек пострадали.
В ночь на 25 мая оперативные службы зафиксировали разрушение в трех районах столицы – Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.
Пострадали 11 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: КГВА