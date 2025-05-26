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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Росіяни пошкодили студію, де Jerry Heil записувала свої треки: відео наслідків

Росіяни пошкодили студію, де Jerry Heil записувала свої треки

Співачка Jerry Heil повідомила, що у ніч на 25 травня 2025 року російський дрон влучив у будинок в Києві, де вона записувала свої треки.

Росіяни пошкодили студію звукозапису треків Jerry Heil

На особистих сторінках у соцмережах артистка поділилася кадрами понівеченої багатоповерхівки в Шевченківському районі столиці.

Jerry Heil зазначила, що саме в цьому будинку були записані її треки На килимі та All eyes on kids.

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Дізнавшись про наслідки нічної атаки РФ на Київ, Jerry Heil відразу ж написала своєму саундпродюсеру Антону Кукріву.

Він розповів, що студія звукозапису розташована у підвальному приміщенні. Внаслідок російського удару там вибило двері. На щастя, в момент атаки в приміщенні нікого не було. Також Кукрів додав, що студія і реп-база вже працюють.

– Боже, я так пишаюся українцями, – написала Jerry Heil і показала повідомлення від Антона Кукріва.

Зазначимо, що у ніч на 25 травня росіяни атакували Київ дронами і ракетами. Оперативні служби зафіксували руйнування у трьох районах міста – Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському. Постраждали 11 осіб.

У ніч на 26 травня війська РФ здійснили третю поспіль атаку на столицю, внаслідок якої є руйнування у Дніпровському районі.

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Jerry Heil, Війна в Україні
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