Росіяни пошкодили студію, де Jerry Heil записувала свої треки: відео наслідків
Співачка Jerry Heil повідомила, що у ніч на 25 травня 2025 року російський дрон влучив у будинок в Києві, де вона записувала свої треки.
Росіяни пошкодили студію звукозапису треків Jerry Heil
На особистих сторінках у соцмережах артистка поділилася кадрами понівеченої багатоповерхівки в Шевченківському районі столиці.
Jerry Heil зазначила, що саме в цьому будинку були записані її треки На килимі та All eyes on kids.
25.05.2025
Це будинок, в якому були записані НА КИЛИМІ ТА ALL EYES ON KIDS….
Який же лютий треш pic.twitter.com/sGDPtLbDhT
— Jerry Heil (@thejerryheil) May 25, 2025
Дізнавшись про наслідки нічної атаки РФ на Київ, Jerry Heil відразу ж написала своєму саундпродюсеру Антону Кукріву.
Він розповів, що студія звукозапису розташована у підвальному приміщенні. Внаслідок російського удару там вибило двері. На щастя, в момент атаки в приміщенні нікого не було. Також Кукрів додав, що студія і реп-база вже працюють.
– Боже, я так пишаюся українцями, – написала Jerry Heil і показала повідомлення від Антона Кукріва.
Today the building where I recorded ALL EYES ON KIDS was bombed. Immediately I texted the sound producer Anton Kukri. His answer was this.. God Im so proud of my Ukrainians ???????? pic.twitter.com/5JyZuh2L0V
— Jerry Heil (@thejerryheil) May 25, 2025
Зазначимо, що у ніч на 25 травня росіяни атакували Київ дронами і ракетами. Оперативні служби зафіксували руйнування у трьох районах міста – Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському. Постраждали 11 осіб.
У ніч на 26 травня війська РФ здійснили третю поспіль атаку на столицю, внаслідок якої є руйнування у Дніпровському районі.