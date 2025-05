Росіяни пошкодили студію, де Jerry Heil записувала свої треки: відео наслідків

Співачка Jerry Heil повідомила, що у ніч на 25 травня 2025 року російський дрон влучив у будинок в Києві, де вона записувала свої треки.

На особистих сторінках у соцмережах артистка поділилася кадрами понівеченої багатоповерхівки в Шевченківському районі столиці.

Jerry Heil зазначила, що саме в цьому будинку були записані її треки На килимі та All eyes on kids.

Дізнавшись про наслідки нічної атаки РФ на Київ, Jerry Heil відразу ж написала своєму саундпродюсеру Антону Кукріву.

Він розповів, що студія звукозапису розташована у підвальному приміщенні. Внаслідок російського удару там вибило двері. На щастя, в момент атаки в приміщенні нікого не було. Також Кукрів додав, що студія і реп-база вже працюють.

Today the building where I recorded ALL EYES ON KIDS was bombed. Immediately I texted the sound producer Anton Kukri. His answer was this.. God Im so proud of my Ukrainians ???????? pic.twitter.com/5JyZuh2L0V

— Jerry Heil (@thejerryheil) May 25, 2025