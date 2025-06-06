Это сложно и дорого: Решетник рассказал о строительстве дома во время войны
Григорий Решетник рассказал о строительстве двухэтажного дома, куда он мечтает переехать вместе с женой Кристиной и тремя сыновьями. Также телеведущий признался, что ему приносит доход во время войны.
Решетник о загородном доме и заработках
Ведущий отметил, что строительство дома продолжается уже пять лет, сейчас процесс находится на этапе покраски стен.
Григорий и Кристина Решетники пока не знают, когда смогут переехать из съемной квартиры, ведь обустройство собственного жилья требует значительных финансовых вложений.
— Сейчас на этапе покраски стен. Мы его строим уже пять лет, там был сначала только фундамент. Дедлайны отпустили, потому что все это упирается в финансы. Поскольку мы люди порядочные и честно зарабатываем деньги, накапливаем и потом инвестируем. Это сложно и дорого. Хочется как можно скорее (переехать, — Ред.), но дедлайны не ставим, — поделился Григорий.
Ранее ведущий рассказывал, что площадь их дома составляет более 150 квадратных метров, он расположен в коттеджном городке с охраной.
Решетник добавил, что финансово вкладывается в дом именно он. У него с Кристиной есть общий бюджет, а также у жены есть ее личные деньги. Иногда ведущий может одолжить средства у избранницы.
У Григория сейчас есть несколько направлений деятельности, которые приносят доход. Среди них — преподавание в университете, корпоративы, реклама в соцсетях, озвучивание, мастер-классы и индивидуальные занятия по ораторскому искусству.
Источник: Мирослава Мандзюк