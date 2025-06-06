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Це складно й дорого: Решетник розповів про будівництво будинку під час війни

Григорій Решетник
Фото: Григорій Решетнік

Григорій Решетник розповів про будівництво двоповерхового будинку, куди він мріє переїхати разом з дружиною Христиною і трьома синами. Також телеведучий зізнався, що йому приносить дохід під час війни.

Решетник про заміський будинок і заробітки

Ведучий зазначив, що будівництво оселі триває вже п’ять років, наразі процес перебуває на етапі фарбування стін.

Григорій і Христина Решетникі поки не знають, коли зможуть переїхати з орендованої квартири, адже облаштування власного житла вимагає значних фінансових вкладень.

Зараз дивляться

– Зараз на етапі фарбування стін. Ми його будуємо вже п’ять років, там був спочатку тільки фундамент. Дедлайни відпустили, бо все це впирається у фінанси. Оскільки ми люди порядні й чесно заробляємо гроші, накопичуємо й потім інвестуємо. Це складно й дорого. Хочеться якомога швидше (переїхати, – Ред.), але дедлайни не ставимо, – поділився Григорій.

Раніше ведучий розповідав, що площа їхнього будинку становить понад 150 квадратних метрів, він розташований у котеджному містечку з охороною.

Решетник додав, що фінансово вкладається в будинок саме він. У нього з Христиною є спільний бюджет, а також в дружини є її особисті гроші. Іноді ведучий може позичити кошти в обраниці.

У Григорія наразі є кілька напрямків діяльності, які приносять дохід. Серед них – викладання в університеті, корпоративи, реклама в соцмережах, озвучування, майстер-класи та індивідуальні заняття з ораторського мистецтва.

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Джерело: Мирослава Мандзюк

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