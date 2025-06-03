Здание трясло, кровать дрожала: Саша Бо с детьми пережила землетрясение в Турции

Украинская блогер-миллионница Саша Бо оказалась в эпицентре землетрясения в Турции. Она вместе с детьми сейчас находится на отдыхе в городе Фетхие.

Саша Бо о землетрясении в Турции

В сториз в Instagram блогер сообщила, что землетрясение произошло около 02:17 ночи и длилось до 10 секунд. Из-за подземных толчков вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, а кровать дрожала.

— Сегодня (3 июня, — Ред.) ночью мы с детьми пережили 6-балльное землетрясение. Называется, сбежали от стрессовых украинских реалий. Землетрясение произошло в 2:17 ночи, вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, кровать дрожала, — поделилась она.

По словам Саши, ей было страшно, но она смогла взять себя в руки и не поддаться панике.

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— Страшно, но контролируемо. Это длилось до 10 секунд. Я удивлена, что не паниковала. Местные говорят, что привыкли к легким толчкам, но это было серьезное землетрясение, — добавила Саша Бо.

Что известно о землетрясении в Турции

Ночью 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло прибрежный город Турции Мармарис. Толчки ощущались в соседних регионах, в частности на греческом острове Родос.

В результате землетрясения в Турции около 70 человек получили ранения, выпрыгнув из окон или балконов, чтобы выбраться из своих домов. 14-летняя девочка умерла в больнице из-за приступа панической атаки, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

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