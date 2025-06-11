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Цибульская о доходах: Муж спонсирует мой покой

Оля Цибульська
Фото: Ольга Цибульська

Певица Оля Цибульская рассказала, что приносит ей доход и вкладывается ли в ее творчество муж, бизнесмен Сергей Грисюк.

Как зарабатывает Оля Цибульская

Исполнительница призналась, что с концертов сейчас не зарабатывает. Роялти также не приносят ей больших доходов, Цибульская назвала это скорее приятным бонусом.

По словам Оли, она зарабатывает средства благодаря рекламе, дуэтам и контенту в социальных сетях.

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— Зарабатываем на рекламе, дуэтах, онлайн-контенте. Но концерты — это как молитва. Не для денег, а для связи. Роялти — это как карманные от Вселенной: приятно, но не проживешь. Песни крутят, но чтобы платили, надо, чтобы еще и звезды сошлись. Поэтому роялти — как комплимент от баристы. Не разбогатеешь, но день приятнее, — сказала певица.

Цибульская говорит, что все заработанные деньги вкладывает в свое творчество, а семью финансово обеспечивает ее муж Сергей. Иногда избранник может подстраховать Олю и помочь ей с карьерой.

— Муж не спонсирует мой бизнес. Он спонсирует мой покой. Мы договорились давно: я сама зарабатываю на творчество, он — на семью. Если и подстраховывает — то не как банк, а как партнер, который видит, когда я стою на краю и держусь на энтузиазме и успокоительных. В нашем браке нет “он дал — она потратила”. Есть “он поверил — она сделала”, — поделилась артистка.

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Источник: Коротко Про

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