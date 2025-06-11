Цибульська про доходи: Чоловік спонсорує мій спокій

Співачка Оля Цибульська розповіла, що приносить їй дохід та чи вкладається в її творчість чоловік, бізнесмен Сергій Грисюк.

Як заробляє Оля Цибульська

Виконавиця зізналася, що з концертів нині не заробляє. Роялті також не приносять їй великих доходів, Цибульська назвала це радше приємним бонусом.

За словами Олі, вона заробляє кошти завдяки рекламі, дуетам та контенту в соціальних мережах.

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– Заробляємо на рекламі, дуетах, онлайн-контенті. Але концерти – це як молитва. Не для грошей, а для зв’язку. Роялті – це як кишенькові від Всесвіту: приємно, але не проживеш. Пісні крутять, але щоб платили, треба, щоб ще й зірки зійшлись. Тому роялті – як комплімент від баристи. Не розбагатієш, але день приємніший, – сказала співачка.

Цибульська каже, що усі зароблені гроші вкладає у свою творчість, а сім’ю фінансово забезпечує її чоловік Сергій. Іноді обранець може підстрахувати Олю та допомогти їй з кар’єрою.

– Чоловік не спонсорує мій бізнес. Він спонсорує мій спокій. Ми домовились давно: я сама заробляю на творчість, він – на сім’ю. Якщо і підстраховує – то не як банк, а як партнер, який бачить, коли я стою на краю і тримаюся на ентузіазмі та заспокійливих. У нашому шлюбі немає “він дав – вона витратила”. Є “він повірив – вона зробила”, – поділилася артистка.

Джерело : Коротко Про

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