Симпатии возникают, это какая-то химия: Тополя ответил, изменял ли он жене

Лидер группы Антитела Тарас Тополя откровенно высказался об отношениях со своей женой, певицей Еленой Тополей, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha. Музыкант признался, влюблялся ли в других женщин, находясь в браке.

Тарас Тополя об отношениях с женой

Артист заявил, что Елена для него — лучшая женщина в мире, с которой он пережил много как положительных, так и негативных моментов.

— Считаю, что я выбрал себе самую лучшую женщину в мире. Она лучшая мама и самая красивая жена. При этом всем надо понимать, что в отношениях есть куча подъемов и разных бурь — чего только не бывало. Мы как итальянская семья, эмоциональные, творческие люди, — сказал Тарас.

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В то же время Тополя считает, что все люди по своей природе полигамны. Музыкант признался, что имел симпатии к другим женщинам, но никогда не изменял жене, ведь семья для него в приоритете.

— И мужчина, и женщина обращают внимание на других. Мы полигамные существа, мы не моногамные. Конечно, есть какие-то симпатии, они возникают, и это какая-то химия, какой-то процесс. Я это Елене много раз рассказывал, и она давно уже это приняла. Но здесь вопрос в том, а что ценнее — семья же выше и ценнее, — отметил лидер группы Антитела.

Тополя подчеркнул, что он далеко не идеальный мужчина, и причинил жене много боли своими поступками и словами.

— К сожалению, я причинил много боли Елене так или иначе, какими-то своими словами, поступками как живой человек. И прости, дорогая. Могу сказать, что, возможно, и она. Но мы живые люди, неидеальные, со своими тараканами. Но есть общее, и есть какая-то определенная жизненная мудрость, которая приобретается с годами, когда ты живешь с человеком, проходишь определенные периоды, принимаешь определенные решения. Это все клеит, — сказал Тополя, а также добавил, что у него с женой нет конкуренции в творчестве.

Источник: Маричка Падалко

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