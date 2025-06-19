Симпатії виникають, це якась хімія: Тополя відповів, чи зраджував дружині

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя відверто висловився про стосунки зі своєю дружиною, співачкою Оленою Тополею, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha. Музикант зізнався, чи закохувався в інших жінок, перебуваючи у шлюбі.

Тарас Тополя про стосунки з дружиною

Артист заявив, що Олена для нього – найкраща жінка у світі, з якою він пережив багато як позитивних, так і негативних моментів.

– Вважаю, що я обрав собі найкращу жінку у світі. Вона найкраща мама й найкрасивіша дружина. При цьому всьому треба розуміти, що в стосунках є купу підйомів і різних буревіїв — чого тільки не бувало. Ми як італійська родина, емоційні, творчі люди, – сказав Тарас.

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Водночас Тополя вважає, що всі люди за своєю природою полігамні. Музикант зізнався, що мав симпатії до інших жінок, але ніколи не зраджував дружині, адже родина для нього в пріоритеті.

– І чоловік, і жінка звертають увагу на інших. Ми полігамні істоти, ми не моногамні. Звісно, є якісь симпатії, вони виникають, і це якась хімія, якийсь процес. Я це Олені багато разів розповідав, і вона давно вже це прийняла. Але тут питання в тому, а що цінніше – родина ж вище і цінніше, – зазначив лідер гурту Антитіла.

Тополя наголосив, що він далеко не ідеальний чоловік, і завдав дружині багато болю своїми вчинками і словами. Артист публічно перепросив за це в Олени.

– На жаль, я завдав багато болю Олені так чи інакше, якимись своїми словами, вчинками як жива людина. І вибач, кохана. Можу сказати, що, можливо, і вона. Але ми живі люди, неідеальні, зі своїми тарганами. Але є спільне, і є якась певна життєва мудрість, яка набувається з роками, коли ти живеш з людиною, проходиш певні періоди, ухвалюєш певні рішення. Це все клеїть, – сказав Тополя, а також додав, що у нього з дружиною немає конкуренції в творчості.

Джерело: Марічка Падалко

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