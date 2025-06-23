Лег прямо посреди улицы: Андрей Кравченко оказался в эпицентре атаки на Киев

Певец Андрей Кравченко оказался в эпицентре взрыва во время российской комбинированной атаки на Киев ночью 23 июня.

Андрей Кравченко об атаке РФ на Киев

На личной странице в Instagram артист показал фото, на котором держит в руке обломки вражеских воздушных целей.

Кравченко объяснил, что ночью, услышав четвертый взрыв рядом со своим домом, он вышел на улицу, чтобы посмотреть, все ли цело. Именно в этот момент россияне нанесли еще один удар. Андрей лег на землю прямо посреди улицы, чтобы спастись от обломков.

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— Каждую ночь украинцы переживают то, что невозможно забыть. Этой ночью после четвертого взрыва рядом с моим домом, вышел посмотреть, все ли цело. И именно в этот момент еще один удар. Лег прямо посреди улицы, спасаясь от обломков, которые на фото, — написал певец.

По словам Кравченко, россияне уничтожили два дома, которые расположены по соседству с его жильем.

— Прилет за прилетом. Обломки летели во все стороны. Они не выбирают, кто перед ними — женщина, ребенок, военный. Просто смерть, рассыпанная по мирным улицам! Враг бьет по гражданским, а мы по их иллюзии победы, — добавил артист.

Напомним, что ночью 23 июня ракета РФ разбила квартиру Тараса Тополи и его жены Елены. К счастью, супруги вместе с детьми остались живы.

Фото: Андрей Кравченко

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