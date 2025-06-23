Ліг просто посеред вулиці: Андрій Кравченко опинився в епіцентрі атаки на Київ

Співак Андрій Кравченко опинився в епіцентрі вибуху під час російської комбінованої атаки на Київ вночі 23 червня.

Андрій Кравченко про атаку РФ на Київ

На особистій сторінці в Instagram артист показав фото, на якому тримає в руці уламки ворожих повітряних цілей.

Кравченко пояснив, що вночі, почувши четвертий вибух поряд зі своїм будинком, він вийшов на вулицю, щоби подивитися, чи все ціле. Саме в цей момент росіяни завдали ще одного удару. Андрій ліг на землю просто посеред вулиці, щоби врятуватися від уламків.

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– Щоночі українці переживають те, що неможливо забути. Цієї ночі після четвертого вибуху поруч з моїм будинком, вийшов подивитися, чи все ціле. І саме в цей момент ще один удар. Ліг просто посеред вулиці, рятуючись від уламків, які на фото, – написав співак.

За словами Кравченка, росіяни знищили два будинки, які розташовані по сусідству з його житлом.

– Приліт за прильотом. Уламки летіли в усі сторони. Вони не обирають, хто перед ними – жінка, дитина, військовий. Просто смерть, розсипана по мирних вулицях! Ворог б’є по цивільних, а ми по їхній ілюзії перемоги, – додав артист.

Нагадаємо, що вночі 23 червня ракета РФ розтрощила квартиру Тараса Тополі та його дружини Олени. На щастя, подружжя разом із дітьми залишилися живі.

Фото: Андрій Кравченко

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