Мои дети не понимают русского — и я горжусь этим — Инна Мирошниченко

Адвокат и медийница Инна Мирошниченко в интервью Рамине Эсхакзай рассказала о своем детстве в Донецке, где украинский язык был маргинализирован. По ее словам, в школе государственный язык преподавался факультативно, и в обществе его воспринимали как нечто “несолидно”.

— В Донецке вообще никто не говорил по-украински. Считалось, что это язык тех, кто из села или кто приехал с Запада Украины, — рассказала Инна.

Инна Мирошниченко — о языке, Донецке и последствиях российской пропаганды

Мирошниченко вспомнила, что в школе дети пели День победы на 9 мая, а не учили никаких колядок или украинских песен. В быту тоже царил русский, однако ее мама все же пыталась привить дочери уважение к украинскому — хотя и не слишком упорно.

Ситуация изменилась, когда Инна переехала в Киев и поступила в университет. Именно столица, а впоследствии и полномасштабная война, кардинально повлияли на ее языковое сознание.

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— Киев заставил меня стать украиноязычным — сначала только в работе. А полномасштабное вторжение полностью перенастроило мое сознание. Я поняла, что мое отношение к языку – это последствия российской пропаганды, – отметила она.

Мирошниченко добавила, что ее дети — украиноязычные. Сын Марк не понимает русского, дочь Мия — понимает, но не говорит. Ангелина и Марсель, которых супруги усыновили, уже общались на украинском языке с детства.

— Я не считаю привилегией знать русский. Я хочу, чтобы у моих детей не было с Россией ничего общего — даже языка, — подчеркнула она.

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