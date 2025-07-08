Мої діти не розуміють російської — і я пишаюсь цим — Інна Мірошниченко

Адвокатка та медійниця Інна Мірошниченко в інтерв’ю Раміні Есхакзай розповіла про своє дитинство в Донецьку, де українська мова була маргіналізована. За її словами, у школі державна мова викладалась факультативно, і в суспільстві її сприймали як щось “несолідне”.

— В Донецьку взагалі ніхто не говорив українською. Вважалось, що це мова тих, хто з села, або хто приїхав із Заходу України, — розповіла Інна.

Інна Мірошниченко — про мову, Донецьк і наслідки російської пропаганди

Мірошниченко згадала, що у школі діти співали “День победы” на 9 травня, а не вчили жодних колядок чи українських пісень. У побуті теж панувала російська, однак її мама все ж намагалася прищепити доньці повагу до української — хоча й не надто наполегливо.

Ситуація змінилася, коли Інна переїхала до Києва і вступила до університету. Саме столиця, а згодом — і повномасштабна війна, кардинально вплинули на її мовну свідомість.

Зараз дивляться

— Київ змусив мене стати українськомовною — спершу тільки в роботі. А повномасштабне вторгнення повністю переналаштувало мою свідомість. Я зрозуміла, що моє ставлення до мови — це наслідки російської пропаганди, — зазначила вона.

Мірошниченко додала, що її діти — україномовні. Син Марк не розуміє російської, донька Мія — розуміє, але не говорить. Ангеліна і Марсель, яких подружжя всиновило, вже спілкувались українською з дитинства.

— Я не вважаю за привілей знати російську. Я хочу, щоб мої діти не мали з Росією нічого спільного — навіть мови, — наголосила вона.

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