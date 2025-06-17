Инна Белоконь, известная образом мамы Верки Сердючки, отреагировала на языковой скандал, который разгорелся вокруг артистки.

На днях Верка Сердючка возмутила украинцев исполнением русскоязычных песен на концерте в Киеве. На инцидент отреагировал языковой омбудсмен Тарас Креминь, который заявил о признаках нарушения национального законодательства. Из-за этого он обратился к правоохранителям.

Реакция мамы Верки Сердючки на языковой скандал

На личной странице в Instagram Инна Белоконь опубликовала фото, на котором позирует вместе с Андреем Данилко в аэропорту.

Артистка отметила, что каждый имеет свое мнение, но она “на стороне разума”. Также Белоконь добавила, что “обожает умных и адекватных” людей.

— Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые, но пережили! Обожаю умных и адекватных, — написала Инна.

Таким образом Белоконь выразила поддержку Данилко, который столкнулся с волной хейта после концерта. Сам артист языковой скандал публично не комментировал.

В то же время представитель Сердючки заявил, что Верка выступала в основном на украинском и английском языках, и только несколько старых песен были исполнены “в оригинале”.

Накануне на скандал с Сердючкой отреагировала Оля Цибульская. Певица предложила Данилко помощь с переводом старых хитов.

Фото: Инна Белоконь

