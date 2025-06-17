Мы битые-перебитые: мама Верки Сердючки отреагировала на языковой скандал
Инна Белоконь, известная образом мамы Верки Сердючки, отреагировала на языковой скандал, который разгорелся вокруг артистки.
На днях Верка Сердючка возмутила украинцев исполнением русскоязычных песен на концерте в Киеве. На инцидент отреагировал языковой омбудсмен Тарас Креминь, который заявил о признаках нарушения национального законодательства. Из-за этого он обратился к правоохранителям.
Реакция мамы Верки Сердючки на языковой скандал
На личной странице в Instagram Инна Белоконь опубликовала фото, на котором позирует вместе с Андреем Данилко в аэропорту.
Артистка отметила, что каждый имеет свое мнение, но она “на стороне разума”. Также Белоконь добавила, что “обожает умных и адекватных” людей.
— Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые, но пережили! Обожаю умных и адекватных, — написала Инна.
Таким образом Белоконь выразила поддержку Данилко, который столкнулся с волной хейта после концерта. Сам артист языковой скандал публично не комментировал.
В то же время представитель Сердючки заявил, что Верка выступала в основном на украинском и английском языках, и только несколько старых песен были исполнены “в оригинале”.
Накануне на скандал с Сердючкой отреагировала Оля Цибульская. Певица предложила Данилко помощь с переводом старых хитов.
Фото: Инна Белоконь