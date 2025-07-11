Хотів дістати телефон з водостоку: зірка фільму Астерікс і Обелікс загинув в Парижі

Французький актор і комік Бан Гей Мін, відомий за ролями у фільмах Астерікс і Обелікс та Шеф, загинув 10 липня в Парижі внаслідок нещасного випадку. Йому було 43 роки.

Актор впав з восьмого поверху балкона свого будинку, намагаючись дістати мобільний телефон у водостічній трубі.

Бан Гей Мін помер – що відомо

Тіло актора знайшли вранці 10 липня у 17-му окрузі столиці Франції. Про трагічну загибель Гей Міна повідомив його продюсер Філіп Дельмас.

Зараз дивляться

– З нескінченним сумом ми змушені оголосити про трагічну смерть нашого друга, нашого чудового артиста Бана Гей Міна. Згідно з наявними у нас доказами, намагаючись дістати телефон, що впав у водостічну трубу балкона, Бан послизнувся і впав з висоти декількох поверхів, – заявив він.

Слідчі підтвердили, що у водостічній трубі справді лежав мобільний телефон актора, а на підвіконні стояла попільничка. Паризька прокуратура розпочала розслідування для з’ясування всіх обставин трагедії.

Бан Гей Мін, який більше 10 років займався стендапом, став відомий широкій публіці завдяки ролі лиходія у фільмі Астерікс і Обелікс 2: Піднебесна (2023).

Джерело: Le Parisien

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.